Desapareceram dezenas de gatos de colónias no Barreiro. Cuidadores falam em rapto

Testemunhas afirmam ter visto uma carrinha com várias pessoas que utilizaram redes para capturarem os felinos, mas não conseguiram apontar a matrícula.

Os cuidadores de colónias de gatos CED (Capturar — Esterilizar — Devolver) no Barreiro, em Setúbal, denunciaram na terça-feira, 25 de Junho, o alegado rapto de centenas de felinos por um ou vários grupos de cidadãos não identificados.

Em declarações à agência Lusa, Anabela Oliveira, uma das pessoas responsáveis por alimentar os animais, declarou que os raptos dos gatos, alguns testemunhados por outros cuidadores, têm sido levados a cabo por um ou mais grupos de cidadãos munidos de redes. Segundo a mesma, estas pessoas têm feito várias capturas que já reduziram drasticamente o número de felinos em várias colónias do Barreiro.

“O que acontece é que, junto de algumas colónias de gatos, começou a aparecer uma carrinha com três ou quatro pessoas que capturam alguns felinos com uma rede e que depois os levam não se sabe para onde”, declarou, acrescentando que, desde Maio, já terão desaparecido “centenas” de felinos.

"Há colónias que tinham mais de 60 gatos e que estão com 30, outras que tinham 20 e agora só têm seis ou sete", frisou.

A cuidadora dos animais garantiu ainda que existem testemunhas de vários desses raptos de gatos, mas que nenhuma conseguiu ainda anotar a matrícula do veículo ou dos veículos envolvidos para comunicar às autoridades competentes.

Contactada pela Lusa, fonte da Câmara Municipal do Barreiro afirmou que a autarquia teve conhecimento dos alegados raptos dos animais através das publicações de diversos grupos pelas redes sociais e do contacto de uma cuidadora através da linha de adopção de animais.

A Câmara Municipal do Barreiro promete sinalizar estes casos junto da PSP e lembra que não tem competências de investigação. No entanto, apela aos cuidadores que têm conhecimento directo destas situações que as comuniquem às autoridades.