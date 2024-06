Manifestações de interesse no Plano de Ação para as Migrações: Intensidade e arbitrariedade qb

O Plano de Ação para as Migrações, apresentado pelo Governo no início deste mês, promete resolver, com intensidade e a uma velocidade estonteante, os principais problemas do regime migratório português, entre eles o processo de entrada em território nacional e a situação caótica de inoperacionalidade da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

A primeira medida adotada pelo Governo, e até agora a mais polémica das 41 medidas, foi a extinção do procedimento das manifestações de interesse. Este mecanismo de regularização permitia que trabalhadores estrangeiros com contrato de trabalho, promessa de contrato de trabalho ou relação laboral comprovada por sindicato, que tivessem entrado legalmente em território nacional e que estivessem inscritos na Segurança Social com, pelo menos, 12 meses de descontos pudessem requerer a regularização do seu estatuto migratório. Em teoria, poderia ter sido uma boa solução para os milhares de pedidos de regularização que a AIMA tinha por resolver; na prática, apresentava várias fragilidades, como a sua utilização e instrumentalização por redes de criminalidade ligadas ao tráfico de seres humanos, tal como apontado pelo próprio Governo. Ainda assim, a necessidade óbvia de reforma de um regime não deveria ser uma carta-branca para a revogação de um par de normas da Lei de Imigração, sem acautelar situações de vulnerabilidade que legitimamente beneficiavam do acesso a essa (ou outra) proteção.

Vejamos, então, a situação da Sra. Z., nacional de um país terceiro, residia em Portugal há vários anos, com contrato de trabalho, inscrita na Segurança Social. Durante todo o tempo em que viveu no nosso país, a Sra. Z. fez vários pedidos de proteção internacional; no entanto, por não ser refugiada ou beneficiária de proteção subsidiária, a Sra. Z. viu este pedido várias vezes rejeitado. Ainda assim, por sofrer de uma doença grave, sem tratamento no seu país de origem, não podia ser afastada do território português. O Estado Português não podia fazê-lo por estar obrigado a mantê-la em Portugal, sob pena de violar o Direito da União Europeia e a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Portanto, é a própria lei que impede o seu afastamento, voluntário ou coercivo, e que cria um limbo jurídico, em que a Sra. Z., uma migrante irregular, está obrigada a ficar no nosso país enquanto o impedimento do seu afastamento durar. Ou seja, o exemplo clássico e comum da tolerância de facto em que vivem migrantes irregulares não retornáveis no nosso país.

O regime das manifestações de interesse não resolvia completamente este fenómeno, mas dava resposta aos casos de quem cá vivia, cá trabalhava, cá pagava impostos e estava impedido de voltar para o seu país de origem pelas autoridades nacionais. Extinguir o regime das manifestações de interesse, sem a adoção de outras medidas que acautelem situações como esta, significa que qualquer pessoa na situação da Sra. Z. vai depender de uma decisão discricionária da administração pública para regularizar a sua situação, por exemplo, de autorização de residência por razões humanitárias. Reformar com intensidade tem um limite bem definido: o da arbitrariedade.

