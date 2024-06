Estatal vs. privado, a controvérsia estéril

Todos os anos é notícia que os estudantes do privado têm melhores classificações do que os do público, recentemente a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, com base em cerca 500 escolas, concluiu que se verifica uma diferença de quase dois pontos nas médias das classificações internas entre os alunos do ensino secundário privado e público; em 2022/2023, a média das notas internas no ensino público foi de 15 valores, enquanto no privado foi de 16,9 valores.

Uma primeira questão de semântica devia ser de vez resolvida, o ensino é todo público, isto é, todas as instituições de ensino, independentemente da propriedade, prestam um serviço público, a grande diferença é que umas são propriedade do Estado e geridas pelo Ministério da Educação, as outras são propriedade de instituições privadas e por elas diretamente geridas, umas sem fins lucrativos, outras lucrativas, umas com contratos de prestação de serviço ao Estado, outras que funcionam segundo as regras do mercado e apenas financiadas com as propinas dos estudantes.

Talvez alguns estranhem a utilização da expressão “prestação de serviço ao Estado”, uma vez que é frequente divulgar o pagamento às escolas com quem o Estado contratualiza serviços como algo imoral e quase criminoso, esquecendo-se que sai mais barato aos contribuintes pagar por aluno a uma escola privada, do que manter o aluno numa escola estatal. Esta é a realidade que se esconde sob o “manto diáfano da fantasia” ideológica de que o ensino estatal é mais barato do que o privado, mentira dominante e que por razões que a razão não alcança continua a ser repetida até à exaustão como se fosse verdadeira.

Em termos de gestão das escolas estatais, o modelo em vigor é completamente verticalizado, apesar da “gestão democrática”. Nas escolas privadas, a gestão é mais empresarial, há muito mais liberdade e autonomia e o facto de estas escolas viverem do mercado obriga-as a imprimir dinâmicas de funcionamento completamente diferentes das estatais e mesmo das outras privadas concorrentes, sob pena de colocarem em risco a sua sustentabilidade e o seu futuro.

Pelo seu modelo de funcionamento e pelos seus projetos educativos as escolas privadas têm vindo a alcançar cada vez maior popularidade e quem tem mais poder económico, e pode optar, prefere colocar lá os filhos; se o nível socioeconómico dos alunos é superior ao das estatais, logo as classificações hão de ser mais altas. Há nisto um determinismo, que a investigação amplamente comprova, conhecido desde meados do século passado e a agitação anual sobre a diferença das classificações, os apelos à intervenção da Inspeção ou do Ministério Público, não passam de especulações.

Portugal só tem a ganhar esbatendo a dicotomia estatal-privado, explorando formas de cooperação que contribuam para a melhoria geral do sistema, para uma gestão mais sustentável, baseada na rentabilização dos recursos e nos resultados e não na ideologia estatizante que tem afogado o país e degradado o sistema de ensino.

