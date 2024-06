Membros da NATO escolhem Mark Rutte para chefiar a Aliança Atlântica

Os membros da NATO confirmaram a escolha do primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, como secretário-geral da Aliança Atlântica, numa altura de desafios cruciais para a segurança europeia.

Rutte ficou com o caminho aberto para a nomeação na semana passada, após a desistência do Presidente romeno, Klaus Iohannis, que chegou a ser candidato ao cargo de secretário-geral. Dias antes, a Hungria e a Eslováquia, os dois membros da NATO que tinham reservas sobre a escolha de Rutte, também já tinham manifestado apoio ao holandês.

"O Conselho do Atlântico Norte decidiu nomear o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, como próximo secretário-geral da NATO, sucedendo a Jens Stoltenberg", disse a NATO, através de um comunicado divulgado esta quarta-feira.

"Rutte irá assumir as suas funções como secretário-geral a partir de 1 de Outubro de 2024, assim que o mandato de Stoltenberg terminar ao fim de dez anos à frente da Aliança", acrescentou.

Dizendo ser "uma honra tremenda" ser nomeado para a liderança da NATO, Rutte agradeceu o apoio dado pelos Estados-membros. "A Aliança é e será o pilar da nossa segurança colectiva", afirmou o ainda primeiro-ministro holandês através do X.

Depois de ter manifestado o seu interesse no cargo no ano passado, Rutte conseguiu o apoio de membros relevantes da aliança, incluindo os EUA, Reino Unido, França e Alemanha. Mas havia reticências, sobretudo nos países da Europa de Leste que desejavam que a chefia da NATO fosse atribuída a um dirigente da região.

Acabaram, no entanto, por se juntar no apoio a Rutte, um crítico feroz do Presidente russo, Vladimir Putin, e um aliado de primeira linha da Ucrânia. A escolha do secretário-geral é feita por unanimidade e foi necessário reunir o consenso de todos os membros da NATO.

Stoltenberg elogiou a escolha de Rutte como seu sucessor. "Mark é um verdadeiro atlanticista, um líder forte e um construtor de consensos", afirmou. "Sei que vou deixar a NATO em boas mãos", acrescentou.