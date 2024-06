Travis Kelce sentiu-se um “americano idiota” quando conheceu o príncipe William

“Não sabia se devia fazer-lhes uma vénia, uma reverência, ou ser um americano idiota e apertar-lhes a mão, do género: ‘Como estás, meu?’”, contou o namorado de Taylor Swift no podcast New Heights.

Travis Kelce não sabia se havia de fazer uma vénia ao príncipe William ou se lhe apertava a mão, contou o futebolista sobre o encontro com o futuro rei inglês no concerto de Taylor Swift, na sexta-feira passada, em Londres. “Ele esteve lá com os pequenos George e Charlotte. Foi um filho da mãe fixe”, detalhou no podcast New Heights, que partilha com o irmão, o também futebolista Jason Kelce.

O namorado de Taylor Swift confessou que “não sabia” se podia partilhar muitos detalhes sobre o encontro com William, na passada sexta-feira, depois do primeiro concerto da The Eras Tour em Londres, mas decidiu satisfazer a curiosidade dos fãs. “Ele foi tão fixe”, elogiou, confessando-se nervoso quando soube que ia conhecer alguém da realeza.

“Não sabia se devia fazer-lhes uma vénia, uma reverência, ou ser um americano idiota e apertar-lhes a mão, do género: 'Como estás, meu?'. Queríamos ser educados”, partilhou Travis Kelce, acrescentando que, como não conheceram William num evento oficial, não houve necessidade de fazer uma vénia.

O irmão, Jason Kelce, também estava nos bastidores naquele momento e elogia a forma como o príncipe falava com os filhos. “O príncipe William foi fantástico, mas o ponto alto foi conhecer a princesa Charlotte. Ela é tão adorável”, confidencia, acrescentado que a filha de William e Kate “fez muitas perguntas”.

O momento do encontro entre Travis Kelce, Taylor Swift e o príncipe William ficou registado com uma selfie partilhada tanto no Instagram dos príncipes de Gales, como na página oficial da cantora — a única diferença é que na de Swift o namorado aparece.

William e os filhos estiveram no concerto de Taylor Swift no estádio de Wembley na passada sexta-feira, o mesmo dia em que o príncipe de Gales celebrou 42 anos. Mais tarde, circularam vídeos nas redes sociais do filho de Carlos III a dançar ao som de Shake it off nas bancadas do estádio. “O príncipe William é o swiftie de que todos precisávamos”, escreveu uma utilizadora no TikTok.

O fim-de-semana de concertos contou, ainda, com a participação de Travis Kelce, que se estreou em palco no domingo durante a mudança de figurino de Taylor Swift para cantar I can do it with a broken heart. No episódio de podcast, divulgado nesta quarta-feira, o futebolista dos Kansas City Chiefs não fala sobre esse momento, mas a namorada escreveu numa publicação de Instagram que ainda está “a rir-se” do que aconteceu.

Taylor Swift regressa a Londres para cinco espectáculos em Agosto, assinalando o final da digressão europeia, que passou por Lisboa a 24 e 25 de Maio. A The Eras Tour continua no Canadá e nos Estados Unidos até Dezembro.