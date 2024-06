Paparazzi espanhol condenado por perseguir a namorada de Gerard Piqué

O fotógrafo espanhol Jordi Martín foi condenado a um ano de prisão por assediar e lesar Clara Chía, a namorada do futebolista Gerard Piqué, determinou o juiz do Tribunal Penal de Barcelona, nesta quarta-feira. De acordo com a condenação, o paparazzi também não poderá aproximar-se da jovem de 24 anos durante um ano e meio e deverá pagar uma indemnização de 13 mil euros pelos danos causados.

Por se tratar de uma pena curta (seis meses por cada um dos crimes), o fotógrafo não vai cumprir a sentença na prisão, informou, ainda, o juiz Jaume García Mendaza. “A vigilância, perseguição ou referências nas redes sociais só pode ser descrita como uma atitude intimidadora”, determinou a sentença do tribunal.

De acordo com os documentos legais, citados pelo El País, Jordi Martín perseguiu “insistentemente e repetidamente” Clara Chía ao longo de dez meses, depois de ter sido dada a conhecer a identidade da nova namorada de Gerard Piqué. A jovem teve de “alterar hábitos, mudar de morada, restringir padrões de lazer, deixar de visitar a família ou ir ao ginásio”. Mais: o assédio também fez com que tivesse de deixar de trabalhar temporariamente.

A perseguição de Jordi Martín só terminou há um ano, quando a queixa de Clara Chía levou o juiz a impor a medida cautelar de afastamento — ficou proibido de se aproximar a menos de 400 metros da jovem. O fotógrafo sempre defendeu que “acompanhar” o casal era parte do seu trabalho como jornalista e o juiz lembrou que Martin tinha “ultrapassado os limites do aceitável”.

Em Fevereiro do ano passado, Clara Chía, de 24 anos, esteve inclusivamente internada depois de um ataque de ansiedade ligado à pressão a que estava sujeita desde que Shakira lançou uma canção viral onde não só deixava indirectas ao ex-companheiro, como à nova namorada. “Trocaste um Ferrari por um Twingo / Trocaste um Rolex por um Casio”. E até inclui o sei nome: “Ela tem um nome de boa pessoa / Claramente não é o que parece / Ela tem um nome de boa pessoa / Claramente”, cantava.

Shakira e Gerard Piqué, que têm dois filhos em comum, separaram-se em Junho de 2022, depois de o futebolista ter traído a cantora colombiana com Clara Chía. Alegadamente, a artista terá descoberto a traição através de um frasco de doce no frigorífico, que teria deixado cheio antes de sair de casa. Quando regressou, o frasco estava a meio. Um detalhe: Piqué não gostava daquele tipo de geleia.