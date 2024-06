Qatar Airways recupera pódio das melhores companhias aéreas do mundo

Depois de descer à segunda posição no ano passado, a Qatar Airways voltou ao topo dos Prémios Skytrax. TAP subiu 18 posições mas continua muito longe do pódio, em 71.º lugar.

A Qatar Airways foi eleita a melhor companhia aérea do mundo pelos Skytrax World Airline Awards, depois de ter descido à segunda posição no ano passado, ultrapassada pela Singapore Airlines. A transportadora de bandeira do Qatar já tinha vencido estes prémios internacionais por sete vezes.

No top 10 continuam a predominar as companhias aéreas do continente asiático, com a Europa a surgir nas últimas posições: Singapore Airlines, Emirates, ANA All Nippon Airways, Cathay Pacific, Japan Airlines, Turkish Airlines, EVA Air, Air France, e Swiss International Air Lines.

A espanhola Iberia surge em 15.º lugar, enquanto a TAP continua muito longe do pódio, 71.º lugar, embora tenha subido 18 posições face a 2023 (89.º lugar).

Desde 1999 que a Skytrax lança anualmente os World Airline Awards, mantendo-se “totalmente independente e imparcial, com todos os custos dos inquéritos aos clientes e eventos de entrega dos prémios pagos pela organização”, sublinha em comunicado.

De destacar, nos segmentos de baixo custo, a AirAsia, eleita a melhor companhia aérea low cost do mundo, enquanto a espanhola Volotea conquistou o galardão europeu da mesma categoria, partilhando o pódio com a Transavia France e a Vueling, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Já nos voos low cost de longo curso, a vencedora deste ano foi a Scoot. No top 5 ficaram a Jetstar Airways, a Norse Atlantic Airways, a Air Canada rouge, e a ZIPAIR.

Os prémios, que integram ainda várias categorias específicas, foram atribuídos com base num inquérito online realizado pela Skytrax entre Setembro de 2023 e Maio deste ano, a passageiros de mais de 100 nacionalidades sobre mais de 350 companhias áreas. O glossário completo pode ser consultado aqui, e o ranking das 100 melhores está listado aqui.