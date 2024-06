Novo hotel Ibis Styles abre no aeroporto de Lisboa

O novo hotel modelo da chancela Ibis Styles aposta na reconversão de um antigo armazém nas imediações do aeroporto de Lisboa para “voar” num conceito de “design criativo” e “localização privilegiada”.

O novo hotel “flagship” da Ibis Styles foi inaugurado junto ao aeroporto de Lisboa na passada sexta-feira, dia 21, transformando um “edifício industrial destinado a armazém” num “hotel com cinco andares”, 126 quartos, “ginásio, pequeno-almoço buffet e wi-fi”.

Tal como os restantes hotéis da chancela Ibis Styles, antiga All Seasons, a unidade hoteleira aposta numa temática para inspirar todo o conceito e decoração – e aqui, inevitavelmente, tudo gira em torno da ideia de “voar” e da cidade de Lisboa, dada a “localização privilegiada” junto à principal porta de entrada na cidade.

A paleta de cores vai beber à “indústria aeronáutica” os “tons cinza metálicos, ferrosos, negros”, aliada a materiais como couros naturais e tecidos orgânicos; enquanto a decoração evoca “a memória de aviões históricos e imagens dos primeiros aparelhos voadores, assim como instalações relacionados com o céu, com as nuvens como protagonistas”, lê-se em comunicado. Já os corredores, por exemplo, “vão recuperar grandes nomes da história da aviação”.

Foto A decoração evoca “a memória de aviões históricos e imagens dos primeiros aparelhos voadores" DR

“Cada elemento do hotel tem um simbolismo”, sublinha Laura Alves, Brand Marketing Manager Eco brands Iberia, como “os pássaros que representam a constante migração humana, os aviões, o voo”, ou “os padrões geométricos” a lembrar “a calçada portuguesa”. “Tudo muito surpreendente e tendo sempre como referência a única e inesquecível cidade de Lisboa”, acrescenta na nota de imprensa.

O edifício é composto por três pisos destinados a quartos e um terraço exclusivo para os clientes (há apenas duas tipologias de quarto: premium e premium com terraço), enquanto a cave foi transformada em estacionamento, e o piso térreo dá acesso às zonas comuns. O hotel tem ainda um novo pátio interior, e está “dotado de painéis solares para produção de água quente e de climatização produzida por VRV”, um tipo de sistema de ar condicionado central com capacidade de controlo variável do fluxo refrigerante.

O Ibis Styles Lisboa Aeroporto é o mais recente hotel da marca do Grupo Accor, que conta com cerca de 650 unidades em todo o mundo e conceitos de “storytelling” decorativo peculiares, “do ciclismo ao cinema, passando pela banda desenhada ou as laranjas”. Na Península Ibérica passam a existir 16 hotéis da chancela abertos e dois em projecto.