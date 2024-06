Estão de regresso as visitas guiadas para descobrir Beja com vagar

O programa de visitas de Verão do município de Beja está de regresso em Julho e Agosto para dar a conhecer a cidade alentejana e as “histórias que tem para contar”, desde as origens do território ao seu castelo, do moinho às “pessoas e acontecimentos que deram nome às ruas da cidade”, sem esquecer os bairros mais antigos, os miradouros e a literatura.

Entre as novidades, está a visita guiada Hei de ir, hei de ir ao castelo de Beja, desta vez realizada “ao lusco-fusco”, para que os visitantes possam desfrutar da luz do sol quando esta “torna ainda mais idílica a paisagem que se avista do cimo da torre de menagem”, destaca o município, entidade que promove as visitas, em comunicado. Decorre todos os sábados de Julho e Agosto, às 18h.

Também o roteiro toponímico Ruas que contam histórias (dias 20 de Julho e 24 de Agosto, às 10h), e os quatro passeios literários agendados para os próximos meses prometem revelar “novas histórias de Beja, de muitos acontecimentos e de alguns dos seus notáveis cidadãos”. Há “quatro dos grandes escritores nascidos em Beja” para descobrir: Al-Mu'tamid (14 de Julho), Mário Beirão (4 de Agosto), Mariana Alcoforado (18 de Agosto), e Manuel Ribeiro (15 de Setembro, realizado “em Albernoa no âmbito da iniciativa Por esses campos fora”) – sempre às 10h.

A programação fica completa com as visitas Beja dos bairros antigos e dos miradouros, incluindo as antigas Mouraria e Judiaria (dias 6 de Julho e 10 de Agosto, às 10h); Histórias de Beja: das origens à cidade do séc. XXI, por entre o centro histórico e as suas “ruas, monumentos e museus” (todas as quintas de Julho e Agosto, às 10h); e Histórias de moinhos e moleiros – moinho grande (dias 7 e 21 de Julho e 4 e 18 de Agosto, às 10h30).

“As visitas têm duração de uma a duas horas, consoante o tema”, indica a autarquia em comunicado.