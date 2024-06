Governo cria grupo de trabalho para incluir barragens no código do IMI

Ministro das Finanças promete conclusões do grupo de trabalho até ao final do ano, para ter efeitos no IMI a liquidar em 2025.

O Governo "vai criar brevemente" um grupo de trabalho para estudar a questão do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) das barragens, e a respectiva alteração ao Código do IMI, por se tratar de "um tema de complexidade muito grande", garantiu esta quarta-feira o ministro de Estado e das Finanças, Miranda Sarmento, durante uma audição parlamentar.

Ouvido na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, o governante garantiu que o grupo de trabalho será coordenado por "uma personalidade independente, do ponto de vista técnico e académico irrepreensível", a escolher nas próximas semanas, e será composto pela Autoridade Tributária e Aduaneira, pela Agência Portuguesa do Ambiente, por organismos representativos dos avaliadores, pelo Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil e, ainda, pela Associação Nacional de Municípios, e Energia Renováveis.

O propósito do grupo e trabalho é "dotar o Governo de uma solução técnica estrutural para resolver este problema para o futuro" garantiu Miranda Sarmento durante a audição, que foi pedida pelos grupos parlamentares do Chega, do BE e do PSD sobre a cobrança de impostos relativos às barragens.

"A solução passa pela alteração do Código do IMI, de forma de permitir que estes aproveitamentos de hídricos passa ter uma avaliação específica e concretizada na lei para estas situações", garantiu o ministro, acrescentando que "se tudo correr bem", o Governo pretende entregar as alterações ao código do IMI no Parlamento até ao final do ano.

"Se este Parlamento aprovar esta alteração, o IMI de 2025, pago em 2026, será de acordo com as novas regras", garantiu Miranda Sarmento, que, por várias vezes, garantiu que "a cobrança [deste imposto] é imperiosa".