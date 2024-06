CMVM alerta para fraudes com uso indevido do seu nome e imagem

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou esta quarta-feira que “se encontram em circulação mensagens de correio electrónico fraudulentas tendo por base o uso indevido do seu nome e imagem”.

“Fazendo uso do nome e logótipo da CMVM, as mensagens solicitam o pagamento de montantes indevidos em nome da CMVM”, adianta o supervisor do mercado de capitais.

Práticas semelhantes têm-se registado através da usurpação da imagem e contactos do Banco de Portugal e outras empresas de venda de produtos e serviços.

Em comunicado, a entidade liderada por Luís Laginha refere que está a fazer “diligências junto das entidades competentes” e lembra que “os contactos realizados pela CMVM são exclusivamente efectuados através de remetentes com o domínio ‘@cmvm.pt’, sendo apenas estes os endereços legítimos”.

“Caso tenha recebido uma destas mensagens, que representam um esquema de fraude, através do qual indivíduos desconhecidos da CMVM pretendem obter um benefício indevido, desconsidere a mesma, não devendo efectuar qualquer acção solicitada, descarregar eventuais anexos ou aceder a links indicados nessa mensagem”, acrescenta a entidade.

A CMVM pede ainda que, “em caso de dúvida ou suspeita de tentativa de fraude”, seja imediatamente contactada a Linha de Apoio ao Investidor - 800 205 339 - ou através do endereço de e-mail investidor@cmvm.pt.