Leonor já torceu por Portugal, mas hoje vai torcer pela Geórgia

Leonor Rothes vive na Geórgia há quase quatro anos. Mudou-se porque trabalha para a UNDP (United Nations Development Programme) e tem uma "pequena ONG" com amigos. Em Gelsenkirchen, entre as fan zones de Portugal e da Geórgia, falou com o PÚBLICO sobre o momento de confronto entre as suas duas casas e a importância da participação da Geórgia (até por motivos políticos).

Sobre aquilo que se vive perto do estádio, diz que é possível ver "muitos georgianos em ambiente de festa, nota-se mesmo que estão felizes por cá estar, no Euro 2024." No entanto, não sente que os fãs da Geórgia estejam "em tanta euforia como os portugueses".

"Os ânimos são diferentes. Os georgianos já estão um pouco cabisbaixos por, provavelmente, ser o seu último jogo na competição. Ainda por cima contra Portugal e contra o Ronaldo. Todos os georgianos têm um enorme respeito e admiração por ele", contou. Portugal já garantiu a passagem para os oitavos-de-final. A Geórgia, por sua vez, com uma derrota e um empate no portfólio, precisa da vitória.

Foto Por Portugal já estar apurado para os oitavos de final, Leonor, desta vez, apoia a Geórgia Cortesia de Leonor Rothes

Sobre a experiência da Geórgia no Euro, Leonor conta que estava no país quando a selecção se qualificou para a competição. "Eu estava na Geórgia quando a selecção ganhou o play-off contra a Grécia e a melhor comparação que posso fazer é dizer que as celebrações e os sentimentos foram iguais a quando Portugal ganhou o Euro, em 2016".

A participação do país na competição é importante e reforçou-o: "Tem havido imensos protestos na Geórgia, principalmente por causa da lei dos agentes estrangeiros, que vai particularmente contra os valores europeus que muitos georgianos lutam para ter", contextualizou.

"Sinto que o facto de estarem agora no Europeu e haver georgianos a unirem-se aqui, na Alemanha, com outros europeus, é uma grande vitória e é um grande orgulho para eles." A Geórgia tem estatuto de país candidato à UE desde 2023, mas a controversa lei aprovada pode ser uma pedra no caminho.

Também pelo aspecto político, admitiu querer que a Geórgia passasse aos oitavos-de-final. No entanto, para isso acontecer, é necessário que Portugal perca no confronto desta quarta-feira. "Visto que Portugal já passou, o meu coração, neste jogo, está com a Geórgia. É um país que me acolheu e sentir-me-ia ingrata se não os apoiasse agora, estando o lugar de Portugal garantido na próxima fase", clarificou.

O confronto acontece esta quarta-feira, às 20h, e será transmitido na TVI. Portugal joga para os oitavos de final no dia 1 de Julho contra um adversário por determinar.