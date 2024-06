Imprensa internacional: “David bateu Golias. Golo relâmpago supera domínio português”

O planeta do futebol reagiu com um misto de espanto e admiração à proeza da selecção da Geórgia, que garantiu frente a Portugal, com um triunfo por 2-0, o apuramento para os oitavos-de-final do Campeonato da Europa.

Os media espanhóis analisaram a derrota portuguesa sob um prisma muito próprio, já que defrontarão a Geórgia na fase seguinte, pelo que dedicaram particular atenção ao adversário que levou os campeões europeus de 2016 ao tapete da Veltins arena de Gelsenkirchen.

As alterações introduzidas pelo espanhol Roberto Martínez ajudaram o El País a explicar a derrota lusa. O favoritismo e o domínio da equipa de Cristiano Ronaldo foram insuficientes para anular a entrada dos georgianos, com um golo a abrir e um penálti a fechar.

Igualmente atentos ao desfecho de um jogo que pode colocar os portugueses em rota de colisão com a França, o L´Équipe analisa o triunfo da selecção orientada pelo francês Willy Sagnol por um ângulo especial. "Sensacional Geórgia", titula o desportivo, sublinhando o "sonho" georgiano no duelo com o "favorito Portugal".

Também o facto de Georges Mikautadze se assumir como artilheiro do Euro justifica um destaque. Com três golos, o avançado do Metz de Laszlo Bölöni é o melhor marcador do torneio.

De Itália, onde actua o autor do primeiro golo da Geórgia, chegam relatos que associam Khvicha Kvaratskhelia à apresentação oficial do novo treinador do Nápoles, com Antonio Conte a garantir a continuidade do georgiano.

"Khvicha mostra-se a Conte", sublinha o La Gazzetta dello Sport, que destaca a exibição e o golo do avançado do Nápoles, comparando-o a David... que bateu o Golias Ronaldo.

Atentos à competição europeia, numa altura em que decorre a Copa América, os brasileiros do Globo Esporte falam numa "Geórgia que surpreendeu Portugal com um golo relâmpago" para avançar para os oitavos-de-final do Europeu da Alemanha.

"Portugal dominou e Ronaldo saiu muito irritado com a arbitragem ao intervalo" conta o título brasileiro, que recorda a possibilidade de o Paris Saint-Germain poder encontrar em Khvicha Kvaratskhelia o substituto de Kylian Mbappé, transferido para Madrid.

De Inglaterra e do The Guardian chega-nos uma versão mais "british" dos factos, com natural ênfase para a proeza de uma selecção estreante em fases finais de Campeonatos da Europa.

"Esta foi a noite em que a Geórgia avançou para os oitavos-de-final na sua primeira participação num grande torneio, cortesia de uma magnífica vitória sobre Portugal. Uma noite que permanecerá por muitos anos bem viva na memória dos milhares de adeptos que testemunharam o triunfo".

O repórter do The Guardian escreve que nem sabe como começar a maior história de um "underdog" desde que o País de Gales brilhou no Euro 2016, conquistado pelos portugueses, e a Islândia abateu Inglaterra nesse ano, em França. Mas deixa uma questão. Agora é a vez de Espanha. Será que eles conseguem repetir?