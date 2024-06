As estatísticas antes do primeiro Portugal vs. Geórgia

Portugal defronta a Geórgia no Euro 2024, esta quarta-feira, às 20h. Fique a conhecer a história e os números das selecções que, de forma oficial, se defrontam pela primeira vez.

A selecção das “quinas” faz, esta quarta-feira, o último jogo da fase de grupos do Euro 2024. Apesar de Portugal ter o apuramento garantido, o jogo pode mudar o futuro da Geórgia. Antes do jogo transmitido na TVI às 20h, conheça as estatísticas das duas selecções.

O último jogo do Grupo F marca o primeiro encontro oficial das duas selecções. Portugal e Geórgia apenas se encontraram uma outra vez, em 2008, num jogo de preparação para o Euro. Nesse jogo, Portugal venceu por 2-0 depois de um golo de João Moutinho, aos 19 minutos, e outro de Simão Sabrosa, aos 45 minutos.

Na verdade, não houve muitas oportunidades para que as selecções se encontrassem. Até porque é a primeira vez que a Geórgia está presente na fase final da competição europeia. Foi a 26 de Março que os georgianos fizeram história, num jogo em que venceram a Grécia em grandes penalidades, garantindo o apuramento para a fase de grupos. Apesar da falta de encontros, é possível comparar o percurso que Portugal e Geórgia fizeram, até agora, no Euro 2024.

Ambas as equipas fazem parte do Grupo F e têm o mesmo número de jogos, sendo o que acontece esta quarta-feira é o terceiro. No entanto, Portugal tem duas vitórias: uma contra a República Checa, equipa contra a qual a Geórgia empatou, e outra frente à Turquia, selecção que deixou a Geórgia derrotada.

A selecção nacional já marcou cinco golos na competição, sendo, por isso, a terceira selecção, ex aequo, com mais golos, empatada com Espanha e Suíça. Porém, Portugal tem menos um jogo que estas duas equipas. A Geórgia marcou dois golos na competição, mas sofreu quatro, enquanto Portugal apenas sofreu um.

A equipa lusa remata mais, 31 contra 20, e tem mais eficácia no passe, 89% contra 83,5%. A posse de bola é outro aspecto em que a equipa de Roberto Martínez domina, com 62,5% (o segundo maior valor da competição, depois da Alemanha). A Geórgia tem uma posse de bola de 46,5%.

Os georgianos vencem em aspectos mais defensivos. Foram 91 bolas recuperadas, contra as 83 de Portugal, e 15 remates à baliza defendidos. Portugal apenas defendeu três. Mamardashvili é, para já, o melhor guarda-redes da competição, com 15 defesas feitas em apenas dois jogos. Só que Portugal também tem um top 1, para além dos recordes de Cristiano Ronaldo. João Palhinha é o jogador com mais eficácia de passes no torneio. Foi eficaz em 100% dos 22 passes que tentou.

A nível disciplinas, as selecções são próximas. A Geórgia já sofreu 25 faltas, mas viu cinco cartões amarelos. Portugal sofreu 23 faltas e recebeu quatro cartões amarelos.

Diogo Costa e Cristiano Ronaldo estão confirmados no 11 inicial que defronta a Geórgia esta quarta-feira, às 20h, num jogo transmitido na TVI. Depois da fase de grupos, Portugal volta a jogar, para os oitavos de final, no dia 1 de Julho com um adversário por determinar.