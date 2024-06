Eslovénia será o adversário de Portugal. Veja aqui o calendário completo

Será a Eslovénia que Portugal vai enfrentar nos oitavos-de-final do Euro 2024. Um adversário definido pelo próprio desempenho da selecção nacional esta quarta-feira, na última ronda da fase de grupos, que ditou o afastamento da Hungria, outro dos potenciais oponentes. O épico triunfo da Geórgia (2-0) valeu o acesso à fase seguinte e enviou os magiares para casa, com a Croácia, Escócia, Albânia, Sérvia, Polónia, Ucrânia e República Checa.

Para além dos adeptos portugueses, também os húngaros estarão desolados com a vitória da Geórgia frente ao líder confirmado do Grupo F, um resultado que os coloca entre os piores terceiros classificados, apenas à frente da Croácia, que encerrou as contas com dois pontos.

Portugal entrou para a última partida com algumas certezas em relação ao futuro na prova: iria enfrentar nos quartos-de-final o vencedor do França-Bélgica e sabia que, nas meias-finais, poderia medir forças com a anfitriã alemã ou com Espanha, as duas selecções que mais campeonatos da Europa conquistaram até hoje, cada uma com três.

Apesar do bom resultado no grupo – seis pontos com dois triunfos e uma derrota –, a selecção de Roberto Martínez não evitou o caminho mais complicado para a final, exactamente o oposto do que sucedeu no Euro 2016, em que conquistaria o único grande título internacional da sua história

Há oito anos, em França, os portugueses sobreviveram ao seu grupo com grande dificuldade, acabando por passar à fase seguinte entre um dos quatro melhores terceiros classificados. Um lugar que acabou, então, por evitar o confronto com alguns dos principais “tubarões” da competição – Alemanha, Espanha, Itália e Inglaterra – até à final, onde venceria os anfitriões com o golo de Éder.

Mesmo assim, o caminho para o derradeiro jogo foi espinhoso. Ultrapassou a Croácia (oitavos) e a Polónia (quartos), mas teve de superar dois prolongamentos e uma decisão por penáltis, no jogo com os polacos. Mais fácil foi derrotar o País de Gales, surpresa da prova, nas meias-finais.

Desta vez não será assim e podem estar em perspectiva para a selecção várias finais antecipadas, não fosse também Portugal um dos principais candidatos ao título, apesar do desaire desta quarta-feira.