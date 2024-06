Empate com sabor a vitória para Roménia e Eslováquia

As duas equipas procuraram sempre chegar à vitória, mas o duelo terminou com uma diplomática igualdade que garante a qualificação de romenos e eslovacos.

Ninguém jogou para o empate, mas, no final, Roménia e Eslováquia festejaram no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, uma igualdade que coloca as duas selecções nos oitavos-de-final do Campeonato da Europa. No embrulhado Grupo E, onde acabaram todos empatados com quatro pontos, os eslovacos estiveram a vencer - golo de Ondrej Duda -, mas ainda antes do intervalo Razvan Marin, de grande penalidade, fixou o empate final (1-1) que deixa a Roménia como líder do grupo e a Eslováquia apurada como um dos quatro melhores terceiros classificados.

Menos de 24 horas depois de o Grupo C encerrar as suas contas com dois empates a zero, Roménia e Eslováquia entraram em campo sabendo que um nulo no final garantia a ambas as selecções o apuramento para os oitavos-de-final. No entanto, os receios de que houvesse um pacto de não-agressão entre romenos e eslovacos não se confirmaram.

Sem grandes estrelas, mas com uma equipa muito compacta e disciplinada, a Eslováquia, que na fase de qualificação deu muito trabalho a Portugal em Bratislava e no Porto, surgiu em campo com apenas uma novidade no seu 4x3x3: o ponta-de-lança do Boavista Róbert Bozenik ficou pela primeira vez no banco - entrou no minuto 70 -, jogando no seu lugar Dávid Strelec.

Do lado romeno, apesar da derrota em Colónia frente à Bélgica, o seleccionador Edward Iordanescu também foi conservador e mexeu apenas de forma cirúrgica: sem abdicar do 4x1x4x1, o treinador romeno de 46 anos retirou da equipa Valentin Mihaila, extremo do Parma, oferecendo a titularidade pela primeira vez no Euro 2024 a Ianis Hagi, filho de um dos nomes grandes da história do futebol romeno: Gheorghe Hagi.

Apesar de o empate ser suficiente para as duas equipas, os primeiros 45 minutos tiveram muita qualidade. Começaram melhor os eslovacos, que dominaram na primeira hora e, de forma justa, colocaram-se na frente do marcador: aos 24’, uma grande assistência de Juraj Kucka foi aproveitada por Ondrej Duda que, ao segundo poste, desviou para o fundo da baliza de Florin Nita.

Até aí líder virtual do grupo, a Roménia passava para a última posição e, por isso, teve de reagir. Sem correrem grandes riscos até aí, os romenos começaram a jogar mais tempo no meio-campo eslovaco e, aos 37’, Hagi caiu dentro da área. Após indicação do videoárbitro, num lance que deixou dúvidas, foi assinalada grande penalidade que Razvan Marin não desperdiçou.

Com tudo também empatado em Estugarda entre Bélgica e Ucrânia, a segunda parte ainda começou com a tendência da primeira - maior domínio para a Eslováquia, mas oportunidades para os dois lados -, até que, a partir do quarto de hora final, imperou o bom senso: sabendo que um golo sofrido ditaria o afastamento do Alemanha 2024, as duas selecções começaram a correr poucos riscos.

Com isso, o jogo perdeu qualidade, mas para eslovacos e romenos era o menos importante: O apito final deu início à festa dos jogadores das duas selecções no relvado.