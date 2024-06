Bélgica não evita França nos oitavos-de-final

A Bélgica empatou esta quarta-feira com a Ucrânia sem golos e apurou-se para os oitavos-de-final do Euro 2024, com o segundo lugar do Grupo E, atrás da Roménia. Num jogo pouco brilhante, os belgas tiveram de sofrer até ao apito final para confirmar a passagem. Agora vão defrontar a poderosa França e o vencedor poderá encontrar Portugal nos quartos-de-final.

Os ucranianos, apesar do último ligar do grupo (todas as equipas terminaram empatadas com quatro pontos), acabam por ter uma melhor prestação do que muitos dos terceiros classificados dos restantes grupos que seguem em frente na prova.