Quinta na TV: uma Revolta, super-heróis em Londres e música pimba

Temos ainda Hotel à Beira-Mar, That ‘90s Show: Que Loucura de Família, A Face Oculta do Holocausto, O Pimba é Nosso e Lucrecia: Um Homicídio em Madrid.

CINEMA

Revolta

RTP1, 23h39

Devido à crise económica causada pela pandemia, Portugal está à beira da ruptura. Várias manifestações estão a acontecer pelo país fora enquanto Paulo e Cristina, um casal com um recém-nascido, se preparam para receber dois amigos para jantar. Um deles é o João, que está a atravessar um mau momento devido à recente separação; a outra é a desinibida e aventureira Raquel, uma amiga de infância que Cristina não vê há já muito tempo. Mas a noite, que se previa tranquila, torna-se palco de uma série de desentendimentos que vão colocar em risco a relação entre os quatro. Datada de 2022, esta foi a estreia nas longas-metragens do argumentista Tiago R. Santos, que trabalhou muito com António-Pedro Vasconcelos no cinema e tem uma longa carreira também na televisão. Este filme conta com Teresa Tavares, Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira e Cristóvão Campos.

SÉRIES

My Lady Jane

Prime Video, streaming

Estreia. Joana Grey, a rainha que governou a Inglaterra por nove dias em Julho de 1553, é o foco desta série de oito episódios criada por Gemma Burgess a partir de uma saga de livros de Brodi Ashton, Cynthia Hand e Jodie Meadows, que reimaginaram a vida da figura histórica. Emily Bader é a protagonista, à frente de um elenco que inclui Edward Bluemel, Jordan Peters, Anna Chancellor, Rob Brydon, Dominic Cooper, Jim Broadbent e Kate O’Flynn.

Hotel à Beira-Mar

RTP2, 22h01

Estreia da quinta temporada. Mais uma leva de episódios desta série de época dinamarquesa passada num hotel de luxo empoleirado nas dunas do Mar do Norte criada por Hanna Lundblad e Stig Thorsboe em 2013. Agora estamos em 1932 e o Badehotellet abre as portas para um novo Verão, com velhos e novos convidados, como o corretor da bolsa Molin e respectiva família.

That ‘90s Show: Que Loucura de Família

Netflix, streaming

Estreia da segunda parte. A adolescente Leia Forman (Callie Haverda), filha de Eric Forman e Donna Pinciotti, as personagens de Topher Grace e Laura Prepon da sitcom Que Loucura de Família, criação de Bonnie e Terry Turner e Mark Brazill que durou de 1998 a 2006, passa o Verão com os avós, Red (Kurtwood Smith) e Kitty Forman (Debra Jo Rupp). É esta a premissa da continuação da série passada nos anos 1970, duas décadas depois.

Supacell

Netflix, streaming

Estreia. Saída da cabeça do rapper tornado argumentista e realizador londrino Rapman, esta minissérie de seis episódios imagina uma zona sul de Londres em que, do nada, um grupo de pessoas negras normais começam a desenvolver superpoderes. Isso traz toda uma série de mudanças com as quais terão de lidar. Com Tosin Cole, Adelayo Adedayo, Yasmin Monet Prince e Eddie Marsan.

DOCUMENTÁRIOS

A Face Oculta do Holocausto

National Geographic, 22h55

Estreia. Qual foi a real dimensão do Holocausto, até antes dos campos de concentração? É a esta pergunta que este documentário tenta responder, já que os altíssimos números de vítimas nunca foram confirmados. Através de análise forense e tecnologia avançada, tenta-se aqui encontrar uma nova estimativa.

O Pimba é Nosso

RTP1, 22h42

Neste documentário de 2021, realizado por José Carlos Santos e da autoria de Diana Nunes, tenta-se perceber o fenómeno daquilo a que se chama “música pimba”. A definição, os artistas, as características, é tudo aqui analisado ao pormenor, com recurso aos depoimentos dos próprios músicos, como Emanuel, Toy, Ágata, José Malhoa, Marante, Quim Barreiros, Augusto Canário ou até Herman José, mas também outra gente de fora, como Mário Laginha, Rui Vieira Nery, Celina da Piedade, Tozé Brito ou Lili Caneças.

Lucrecia: Um Homicídio em Madrid

Disney+, streaming

Em 1992, Lucrecia Pérez, uma mulher negra imigrante vinda da República Dominicana, foi assassinada em Madrid, Espanha por um grupo de neo-nazis, um deles um guarda civil que estava de folga. Este documentário olha para a história deste, o primeiro crime de ódio oficialmente registado em território espanhol, mais de 30 anos após o caso ter chocado o país e tomado conta da agenda mediática.