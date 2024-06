Curtas Vila do Conde com “autores que fazem escolhas”

“Autores que fazem escolhas”: é assim que Mário Micaelo, um dos responsáveis máximos do Curtas Vila do Conde, descreve a “essência” da 32.ª edição do festival, a decorrer de 12 a 21 de Julho. Um evento cuja programação foi apresentada esta quarta-feira ao princípio da tarde no Teatro Municipal de Vila do Conde. As "escolhas" de que Micaelo fala não são apenas "mostrar filmes”; trata-se de “pôr os realizadores em contacto com o público” e, nesse processo, levá-los a entrar num jogo de enquadramento do seu cinema, em conversas abertas ao público e “cartas brancas” de filmes escolhidos que revelem aos espectadores as origens e as influências da sua obra.

