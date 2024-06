Depois de Old Jerusalem, Francisco Silva segue o vento: eis The June Carriers

Um jardim zen, uma formosura instrumental: o músico do Porto reinventa-se enquanto The June Carriers. A estreia chama-se Equanimity.

No vídeo de Where did you come from, you sweet horses? uma mulher dança. O seu corpo ocupa os espaços – uma casa, um local exterior com palmeiras – como se o tempo não passasse por ele. A música é igualmente elegante, aérea: frases e harmónicos de guitarra debruam beleza meditativa, cruzando-se no espaço, cosendo o espaço. O que ouvimos ao longo dos quatro minutos e 17 segundos é um exercício de minimalismo: a música parece não mudar, enredados que estamos nos loops, mas há detalhes em segundo e terceiro planos, um possível arco narrativo mínimo – uma história a desenrolar-se nas nuvens de um dia pouco ventoso.