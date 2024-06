Carta de Einstein precursora do Projecto Manhattan pode ser vendida por 3,7 milhões de euros

Em Agosto de 1939, Albert Einstein escreveu uma carta ao então Presidente dos Estados Unidos, Franklin J. Roosevelt. O cientista alertava para a possibilidade de a Alemanha nazi desenvolver uma bomba atómica — descobertas recentes sobre energia nuclear faziam adivinhar que esse seria o próximo passo dos alemães. A primeira carta que escreveu pode ser vista na Biblioteca Presidencial Franklin J. Roosevelt, em Nova Iorque. Uma versão mais curta, que Leo Szilard (um dos cientistas que estudou a energia nuclear) guardou, vai ser leiloada. E pode ser vendida por quatro milhões de dólares (cerca de 3,7 milhões de euros).

A carta teve poucas moradas desde que foi escrita há quase 90 anos: Leo Szilard, que ajudou Albert Einstein a escrevê-la, guardou-a até à sua morte; depois, foi Paul Allen, co-fundador da Microsoft, que a adquiriu num leilão — foi o primeiro documento histórico do século XX a ser vendido por mais de um milhão de dólares, diz o jornal The Wall Street Journal.

Einstein e Szilard pediam a Roosevelt que investisse na investigação da energia nuclear antes que o outro lado da barricada fosse mais rápido. E alertavam para o perigo iminente de destruição em grande escala se nada fosse feito e que os alemães poderiam usar as descobertas mais recentes e construir “bombas extremamente poderosas”.

Nessa altura, Einstein já era prémio Nobel da Física há quase 20 anos — também por isso foi ele quem assinou a carta — e era conhecido do Presidente norte-americano, com quem já tinha convivido. Deu-lhe ouvidos e daí nasceu o Projecto Manhattan que deu origem à bomba atómica criada pela equipa de J. Robert Oppenheimer, que destroçou Hiroxima e Nagasáqui, em 1945, causando a morte de mais de 200 mil pessoas.

“Senhor: Trabalhos recentes em física nuclear tornaram provável que o urânio possa ser transformado numa nova e importante fonte de energia.” Esta é a primeira frase da carta de duas páginas, uma espécie de “segunda versão” — mais curta, mas muito parecida — da que possivelmente mudou o curso da II Guerra Mundial. Einstein continua, instando a Casa Branca a contactar os cientistas especialistas na área e avisando que em solo norte-americano há pouco urânio. Para além disso, preocupava-o que a Alemanha tivesse parado de exportar o metal — era possível que tivessem tido acesso aos mesmos estudos e podiam usar esse conhecimento para criar novas armas.

Em Setembro, a carta que Leo Szilard guardou e Paul Allen manteve terá uma nova casa: a leiloeira Christie’s espera que seja vendida por quatro milhões de dólares. Não é a primeira vez que a Christie’s vende uma carta de Einstein: em 2018, um documento onde escreveu a célebre frase “A palavra Deus não é para mim mais do que a expressão e produto da fraqueza humana” foi vendido por 2,5 milhões de euros.

Há dois anos, a colecção de arte de Allen foi vendida por cerca de 1500 milhões de euros, tornando-se a colecção mais cara vendida em leilão. O espólio do co-fundador da Microsoft tem sido leiloado desde a sua morte, em 2018.

Apesar de Allen ter a maior parte da sua colecção exposta no seu museu Living Computers: Museum + Labs (agora fechado), as duas folhas escritas por Einstein sempre estiveram resguardadas. “Não há dúvidas de que ele sabia que era um dos documentos mais importantes do século XX, e isso não é o tipo de objecto que se deixe pendurado no escritório”, disse Marc Porter, presidente da Christie’s norte-americana, em declarações ao Wall Street Journal.