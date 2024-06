Assange chega a acordo com EUA e viaja para Saipan

Saiba mais:



Depois de cinco anos de prisão e quase década e meia de incerteza, o fundador da WikiLeaks, Julian Assange, está mais próximo de colocar um ponto final a uma longa batalha judicial que já percorreu diversos países. O denunciante aceitou declarar-se culpado de conspiração para obter e divulgar ilegalmente informações confidenciais, num acordo com a justiça dos EUA, e já saiu da prisão. Vídeos curtos dos acontecimentos foram partilhados pela página do WikiLeaks nas redes sociais, podendo ver-se Julian Assange no aeroporto londrino de Stansted e, momentos depois, a entrada no avião.