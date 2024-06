Alivetaste24. O Alive dos vinhos e petiscos volta a abrir-se ao público

O evento enogastronómico regressa ao Palácio do Freixo, no Porto, a 1 de Julho, com chefs e produtores de vinhos. Os bilhetes custam 120 euros e a lotação é limitada.

O Alivetaste, evento que junta produtores de vinho e chefs de cozinha no Palácio do Freixo, no Porto, está de volta na segunda-feira, 1 de Julho, entre as 17h e as 22h, para a sua 8.ª edição. No ano passado, o evento abriu pela primeira vez as portas ao público em geral. Este ano, volta a abrir-se a não profissionais da área de vinhos, restauração e hotelaria, mas com lotação limitada. Ao todo, serão 70 vinhos de 40 produtores em prova e 20 chefs nacionais a preparar fingerfood.

“Cada produtor só traz dois vinhos e cada chef só faz duas criações em fingerfood”, adianta Mário Rodrigues, o organizador do Alivetaste. Criador de conteúdos de vinhos e gastronomia há mais de duas décadas, Mário decidiu organizar o evento em 2016 como “uma montra daquilo que se faz de bom em Portugal em gastronomia e vinhos”, explica.

A limitação do número de vinhos e petiscos em prova no Alivetaste é um dos trunfos do evento, explica. “Faz com que não haja demasiada informação. Qualquer um de nós já foi a um evento de vinhos e cada produtor tem cinco, seis, sete vinhos [em prova]. A maior parte das pessoas perde-se completamente, nem sabe de quem eram os vinhos e desta maneira não se dispersam.”

Entre os produtores presentes escolhidos a dedo por Mário estão, por exemplo, a Aveleda —​ Villa Alvor (Algarve), o Legado de Talhas (Alentejo), a Casa Relvas (Alentejo), a Adega Mayor (Alentejo), a Symington Family Estates — Montes Altano (Douro), a Quinta de Pancas (Lisboa), o Monte da Carochinha (Península de Setúbal), Luís Leocádio Vinhos (Távora-Varosa), Quinta do Sobreiró de Cima (Trás-os-Montes), Soalheiro (Vinho Verde) ou Anselmo Mendes (Vinho Verde). Adácio Ribeiro é o sommelier responsável pelo serviço de vinhos do evento, com cinco winebars e o apoio de alunos da Escola de Hotelaria do Porto.

Já os 15 chefs convidados são de restaurantes de Norte a Sul como José Miguel Guedes (Ventozelo Hotel & Quinta), Júlio Pereira (Kampo), Luís Brito (A Ver Tavira), Marlene Neto (Rib Beef & Wine), Jerónimo Ferreira (JNcQuoi Comporta), Renato Cunha (Ferrugem), Tony Salgado (Palácio do Freixo), Vasco Coelho Santos (Euskalduna) Joana Quinta (Sweet Soul) ou Rui Martins (Culto ao Bacalhau). “A ideia é que os chefs mostrem duas criações suas marcantes e representativas”, explica Mário.

Além da comida e do vinho, e tal como nas duas edições anteriores, um dos momentos altos do Alivetaste24 será o desfile de moda com roupa para profissionais da área, desta vez numa parceria com a marca espanhola Ecoalf, com o projecto Upcycling The Oceans. “Há dois anos lançámos uma roupa feita com película de uva”, recorda o organizador. “Este ano, vamos fazer um desfile de moda com o próprio staff a usar t-shirts com a informação de que cada peça [de roupa] retira em média cinco garrafas de plástico do mar. Há aqui um aspecto de sustentabilidade que é importante, com tanto consumo de plástico no planeta.”

Outra componente importante do evento feito em parceria com a ViniPortugal é a press trip para jornalistas internacionais. “É um dos eventos ou iniciativas, tirando os festivais de música, com mais comunicação social nacional e internacional”, garante Mário, que estima a presença de entre 35 a 45 jornalistas e bloggers.

Todos os anos, a press trip internacional, com um programa desenhado por Mário, dá a conhecer uma região vitivinícola diferente. “Este ano, temos jornalistas de sete países e vamos visitar o Dão [Carlos Lucas e Quinta da Taboadella] e a Bairrada [Luís Pato e Quinta das Bágeiras)”, continua Mário. “Já estivemos em Trás-os-Montes, no Douro, nos Vinhos Verdes… A ideia é continuar a descer e percorrer o país todo ao longo dos anos.”

Na edição anterior, o evento contou com mais de 600 pessoas. Este ano, a ideia de Mário será limitar os convites e as entradas pagas a “300/350 pessoas”. “Descer o número de pessoas e aumentar a qualidade”, sublinha. Os bilhetes para o público em geral estão à venda na Ticketline e custam 120 euros por pessoa.