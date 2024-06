Cerca de 410 mil processos pendentes na AIMA

Luís Goes Pinheiro acredita que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) vai conseguir "resolver as pendências até Junho de 2025". Ouvido esta tarde pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o presidente do conselho directivo admitiu haver 410 mil processos pendentes.

O presidente da AIMA está convencido de que, na prática, esse número deverá ser inferior, uma vez que há pessoas que optaram por voltar ao país de origem, migrar para outro país ou conseguiram a regularização de outro modo, nomeadamente através do visto de mobilidade da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e reagrupamento familiar.

A audição foi pedida por dois partidos, o Bloco de Esquerda e o Livre. Um fê-lo por causa do pagamento da taxa do atendimento para obtenção de autorização de residência (BE) e o outro por causa do funcionamento e das práticas daquele organismo (Livre).

Há uma taxa de análise do título de residência. Os estrangeiros provenientes da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa estão sujeitos a uma taxa de 56 euros e os outros a uma de 388 euros.

Luís Goes Pinheiro lembrou que a agência foi criada no dia 29 de Outubro de 2023, absorvendo o Alto Comissariado para as Migrações e parte das funções do extinto Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Conta sete meses e uma “herança muito pesada”, um volume de pendências “avassalador” e um parque tecnológico “obsoleto”.

Questionado por vários deputados sobre o volume de pendências, detalhou que existem 342 mil pendências no capítulo de "manifestações de interesse e processos administrativos de autorização de residências", a que se somam outras "70 mil processos que estão em tramitação".

Em Janeiro deste ano, o Governo liderado por António Costa decidiu alterar as regras. Antes, a pessoa fazia a manifestação de interesse, o pedido era analisado pelos inspectores e o pagamento era feito no dia do agendamento para recolha dos dados biométricos. Agora, as pessoas são notificadas para proceder ao pagamento e, em função disso, o agendamento é feito.

Essa medida, explicou, começou a ser aplicada em Maio. Nesse mês, a AIMA enviou 223 mil e-mails para pedir a liquidação antecipada dos agendamentos para processos de regularização e foram pagos 110 mil. Os que não pagaram verão o processo encerrado pelos serviços, a menos que tomem diligências.

Não tendo sido uma decisão da AIMA, Luís Goes Pinheiro concorda com o procedimento. Primeiro, porque dispensa o pagamento feito ao balcão, o que permite reduzir o tempo de atendimento. Segundo, porque livra os funcionários de perderem tempo a analisar processos de pessoas que perderam o interesse – por terem voltado ao país de origem ou por terem migrado para outro país.

Goes Pinheiro reconheceu que, "independentemente de serem 300 mil ou 400 mil", são "número muitíssimos significativos".