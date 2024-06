Castelo do Neiva: o milagre da multiplicação da esperança

A sul da foz do rio Lima, no Norte de Portugal, Castelo do Neiva é uma daquelas praias à moda antiga, onde os pescadores ainda reclamam um canal para o mar, entre os guarda-sóis dos turistas. Regressei a este lugar, no Caminho de Santiago pela costa, atrás de uma espécie de milagre da multiplicação da esperança. Palavra que por aqui, descobri há uns anos, tem a forma de um barco e de algo ainda mais inesperado.

Esta segunda temporada de Todo o Peixe É Nobre é apoiada pelo Município de Matosinhos, com financiamento da Área Metropolitana do Porto, do PRR, da República Portuguesa e do programa Next Generation da União Europeia.