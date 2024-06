Marcelo diz que nomeação de Costa será “muito bom para a Europa e Portugal”

As três maiores famílias políticas europeias chegaram a acordo sobre os cargos de topo da União Europeia e António Costa será nomeado presidente do Conselho Europeu.

O Presidente da República saudou esta terça-feira o acordo a que as três maiores famílias políticas europeias chegaram para a nomeação de António Costa como presidente do Conselho Europeu. "É uma alegria, é muito bom para a Europa e para Portugal, se se confirmar", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado disse ainda que o acordo "parece muito bem encaminhado" e que "é uma óptima notícia". Mas evitou tecer mais comentários aos jornalistas, explicando que "a equipa negociadora chegou a acordo e vai apresentar a proposta depois de amanhã", sendo que "só depois de amanhã é que é formalmente apreciada pelo Conselho [Europeu]".

Os negociadores dos grupos do Partido Popular Europeu, dos socialistas e dos liberais europeus chegaram a um consenso sobre a distribuição dos principais cargos da União Europeia, mas este acordo preliminar só será votado na cimeira dos líderes europeus desta quinta e sexta-feira. Além da nomeação do ex-primeiro-ministro português como presidente do Conselho Europeu, o acordo prevê que Ursula von der Leyen continue a dirigir a Comissão Europeia e que Kaja Kallas, primeira-ministra da Estónia, seja chefe da diplomacia europeia.

​Quem também já reagiu à notícia foi o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, que defendeu que "António Costa é o político mais bem preparado para assumir a presidência do Conselho Europeu e para dar ao cargo o peso político que precisa". "São boas notícias para a Europa, para Portugal e para os socialistas", afirmou no X (antigo Twitter).

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, por outro lado, criticou o PS por ter feito um "acordo para que [Ursula] von der Leyen volte a ser presidente da Comissão Europeia", "depois de uma campanha inteira a criticar von der Leyen e as suas concessões à extrema-direita".

Pelo Livre, o co-porta-voz Rui Tavares considerou, na SIC Notícias, que "António Costa é uma escolha bastante evidente para o Conselho [Europeu]", nomeadamente, "do ponto de vista do interesse interno" desse órgão por ser um "veterano" e porque os líderes europeus "precisam de ter alguém em quem confiem".