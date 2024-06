No PSD os cabeças de lista às eleições autárquicas são indicados pelas estruturas concelhias do partido

O social-democrata Francisco Freitas de Carvalho, que vai entrar na corrida para a liderança da concelhia do PSD Porto, puxa pela “marca histórica” do partido como um trunfo forte para disputar as eleições autárquicas do próximo ano na cidade que deu vários líderes ao país, como Francisco Sá Carneiro ou Rui Rio.