Costa no Conselho Europeu: António chegou ao seu Olimpo

O ex-primeiro-ministro, António Costa, já tem garantida a nomeação para o cargo de presidente do Conselho Europeu, na cimeira dos líderes europeus desta quinta e sexta-feira, em Bruxelas, avançou a imprensa alemã e confirmou o PÚBLICO junto de fontes europeias. Este é o melhor lugar para o ex-primeiro-ministro?

