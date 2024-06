Caso das gémeas: ex-ministra da Justiça recusa “influência” na obtenção de nacionalidade

Catarina Sarmento e Castro, ex-ministra da Justiça, afirmou que “não se encontra nenhum tipo de influência” para que o processo de obtenção de nacionalidade das duas crianças luso-brasileiras, tratadas com o medicamento Zolgensma no Hospital Santa Maria, tenha sido mais célere do que outros do mesmo tipo. A antiga ministra da Justiça, que está a ser ouvida durante esta tarde na comissão de inquérito ao “caso das gémeas”, referiu que o facto da mãe das crianças ter cidadania portuguesa e a idade das bebés tornou o processo mais rápido.

“No dia 2 de Setembro, os processos destas bebés foram remetidos pelo consulado [de São Paulo] ao Instituto de Registos e Notariado (IRN)”, explicou Catarina Sarmento e Castro, depois, “a integração dos assentos de nascimento dá-se a 16 de Setembro de 2019”.

O processo durou, portanto, 14 dias mas a antiga ministra considerou que este é um prazo “razoável”, acrescentando que “à época outros processos tiveram igual celeridade”, nomeadamente “outros três” que teriam sido ainda mais rápidos.

De acordo com o IRN, "naquele consulado a média [de obtenção da nacionalidade] seria um mês”, sublinhou.

Catarina Sarmento e Castro argumentou que para a celeridade do processo contribuiu o facto de as crianças serem ainda pequenas, uma vez que há etapas que podem ser ultrapassadas, como, por exemplo, as verificações de segurança, e o facto de a mãe ter a nacionalidade portuguesa há mais de 10 anos.

André Ventura confrontou Catarina Sarmento e Castro com informação do consulado português em São Paulo dizendo que, de acordo com o consulado, os processos "podem demorar um ano, pelo menos seis meses". A antiga ministra justificou que os “14 dias foram no âmbito da justiça”, antes terá passado por outras fases.

Catarina Sarmento e Castro sustentou que a informatização dos processos, implementada enquanto era governante, tornou impossível "haver esse tipo de interferência sem que fique registado numa plataforma informática".

A antiga ministra começou a sua audição na comissão por lembrar que desempenhou as funções no 23º Governo constitucional e que os factos ocorreram no 21º. “Os factos ocorreram em 2019, tendo eu tomado posse como ministra da Justiça em Março de 2022”, referiu.

Catarina Sarmento e Castro escusou-se a explicar como funcionam os serviços do Ministério da Justiça agora, quando já não tutela a pasta. "Até me embaraça ter que explicar eu aquilo que fazem os serviços hoje", vincou, dizendo que já o fez enquanto ministra, quando foi à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, depois do caso ter sido revelado, em Novembro do ano passado.