Fintar o preconceito: o futebol feminino cresce em Portugal

Os progressos no paradigma do futebol feminino em Portugal fazem-se sentir. A qualidade das atletas e a cada vez maior assistência por parte dos portugueses toma conta do jogo.

Com a presença da selecção nacional no Mundial, o crescimento de clubes da Liga BPI e a ascensão de novas estrelas como Kika Nazareth, o futebol feminino português tem estado na ordem do dia. Qual é a perspectiva dos profissionais da área? Como funcionam os contratos das jogadoras?

Neste Repórter 360 respondemos a estas e mais questões acerca do futebol feminino português. Carla Couto, Lidiane Antunes, Letycia Bonifácio, Carlos Rodrigues e Pedro Neves dão a conhecer tanto a realidade evolutiva do futebol feminino, como, por outro lado, as discrepâncias profissionais em relação ao masculino.

Neste episódio, produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior de Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, as estudantes Sofia Bayó, Joana Sequeira Pratas, Carolina Santos e Tatiana Friaças exploram o panorama actual do futebol feminino em Portugal.

Episódio realizado com a supervisão de Ruben Martins.

Reportagem de Sofia Bayó, Joana Sequeira Pratas, Carolina Santos e Tatiana Friaças. Coordenação de Luana Plácido. Genérico de Luís Batista e design de Carlota Real e Cláudia Martina.

