Este cão desapareceu em Leiria em 2023 — foi encontrado agora em Tomar

Desapareceu a 19 de Fevereiro de 2023 e reapareceu no sábado, dia 22 de Junho. A GNR diz que o cão não tinha ferimentos, sinais de maus tratos ou fome. Quando viu o dono saltou-lhe para o colo.

O nome e a idade do cão não foram revelados, mas a fotografia sim. É de porte médio e “dócil”, segundo fonte do Destacamento Territorial de Tomar, que encontrou o animal perdido nas ruas da cidade no sábado, dia 22 de Junho.

Em comunicado enviado ao P3, o Comando Territorial da GNR de Santarém revela que o cão estava desaparecido desde o dia 19 de Fevereiro de 2023 no concelho de Leiria. Foi resgatado em Tomar depois de as autoridades terem recebido uma denúncia a informar que andava perdido pela via pública.

Em declarações ao P3, fonte do Destacamento Territorial de Tomar acrescenta que o animal não tinha ferimentos, sinais de maus tratos ou fome. Também não estava sujo e deixou-se apanhar com facilidade.

As autoridades não sabem como é que o cão chegou até Tomar, desde logo porque o dono disse nunca tinha ido para aquela zona. Uma das hipóteses é que o cão tenha sido levado e abandonado nesse local.

A GNR de Santarém percebeu que o animal tinha tutor através da leitura do microchip. Na base de dados do Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC) descobriu que estava dado como desaparecido desde Fevereiro de 2023.

Um ano depois, o dono ainda estava à procura do cão e, depois de ter sido contactado pela polícia, deslocou-se a Tomar para ir buscar o animal.

Ao P3, fonte do Destacamento Territorial de Tomar acrescenta que o cão reconheceu o tutor assim que o viu e saltou-lhe para o colo.