Conservadores retiram apoio a candidatos investigados por apostas na data das eleições britânicas

Ex-assessor de Sunak e candidata casada com o director de campanha do partido tory estão a ser investigados por suspeitas de fazerem apostas dias antes

O Partido Conservador do Reino Unido retirou esta terça-feira o apoio aos dois candidatos a deputados nas eleições legislativas de 4 de Julho suspeitos de terem feito apostas sobre a data da votação poucos dias antes de esta ser convocada pelo primeiro-ministro, Rishi Sunak.

“Na sequência do inquérito interno que está curso, concluímos que já não podemos apoiar Craig Williams ou Laura Saunders como candidatos parlamentares na próxima eleição geral”, anunciou um porta-voz do partido tory.

Citado pela imprensa britânica, o porta-voz acrescentou que a decisão “não compromete a investigação” que a Gambling Commission, entidade reguladora do sector, está a levar a cabo.

Segundo o Guardian, para além de retirar o apoio às duas candidaturas, o Partido Conservador não integrará Williams e Saunders no grupo parlamentar tory caso estes sejam eleitos nestas legislativas. O diário diz, no entanto, que não é claro se os dois políticos também vão ser suspensos do partido.

Três dias antes de Sunak ter convocado as eleições para 4 de Julho, Williams terá apostado 100 libras (cerca de 118 euros) na data correcta e ganho 500 libras com a aposta. O agora candidato a deputado no Parlamento pelo círculo eleitoral galês de Montgomeryshire e Glyndwr era assessor do primeiro-ministro e admitiu ter cometido um “erro”.

Candidata pelo círculo eleitoral inglês de Bristol North West, funcionária do Partido Conservador desde 2015 e casada com o director de campanha dos tories Tony Lee, que, entretanto, pediu uma licença sem vencimento, Saunders está a ser investigada pela Gambling Commission por motivos semelhantes.

Obrigado por lei a convocar eleições até Janeiro do próximo ano, Sunak deu a entender em várias ocasiões ao longo dos últimos meses que estava a preparar-se para ir a votos depois do Verão. Quando os números da inflação melhoraram no final do mês de Maio, o primeiro-ministro tory surpreendeu os media, a opinião pública e o próprio Partido Conservador ao anunciar eleições para daí a seis semanas.

A utilização de informação confidencial para fazer apostas pode constituir um crime nos termos da secção 42 do Gambling Act (2005), que tem uma pena máxima de dois anos de prisão, sendo irrelevante se a pessoa “melhorou as suas hipóteses de ganhar alguma coisa ou se ganhou alguma coisa”.

Para além dos dois candidatos a deputados, um agente policial que pertencia à equipa de segurança de Sunak foi detido e suspenso das suas funções por suspeitas de também ter apostado na data das eleições. Outros cinco polícias estão a ser investigados pelo mesmo motivo, relevou esta terça-feira a Polícia Metropolitana de Londres.

Este escândalo tem causado grandes dissabores a Sunak e ao Partido Conservador e soma-se a uma série de episódios negativos para a campanha e para as perspectivas eleitorais do partido que governa o Reino Unido há quase 15 anos.

Segundo a maioria das sondagens, o Partido Trabalhista, liderado por Keir Starmer, deverá vencer as legislativas de forma confortável e conquistar a maioria dos deputados na Câmara dos Comuns.

O primeiro-ministro britânico disse há dias ter ficado “incrivelmente zangado” com o caso das apostas.

Em resposta à decisão anunciada nesta terça-feira pelo Partido Conservador, o deputado trabalhista Jonathan Ashworth disse que o tempo que Rishi Sunak demorou a tomar uma decisão sobre os dois candidatos é um sinal da sua “fraca liderança” e exigiu que o líder do executivo revele o número exacto de membros do partido tory implicados na investigação da Gambling Commission.