Stop sem bombeiros à porta a partir de Julho. Músicos pedem alargamento de horários

Um ano após o encerramento temporário do Stop, Câmara do Porto avança que problemas de segurança foram resolvidos. Associações de músicos falam de aumentos de rendas e de saída de músicos do centro.

A partir de 1 de Julho, os bombeiros deixam de estar à porta do Centro Comercial Stop. A poucas semanas de fazer um ano de a Câmara do Porto ter mandado encerrar temporariamente o espaço inaugurado em 1982 - há largos anos convertido informalmente em espaço de trabalho de centenas de músicos da cidade – está resolvida a maioria dos problemas de segurança assinalados no relatório de vistoria da ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil. A viatura do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) deixará de estar estacionada junto à Rua do Heroísmo. Os músicos querem agora ver os horários de funcionamento do centro novamente alargados. As associações que representam os artistas dizem que o impasse criado no ano passado “empurrou” alguns músicos para fora do espaço e que as rendas de algumas lojas/salas de ensaios estão a aumentar.