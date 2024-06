Instalação de novas paragens em Lisboa danifica algumas árvores e calçada

Em certas intervenções, as raízes das árvores são cortadas e tapadas com betão. Calçada artística também sofre, com padrões desconjuntados, aquando da repavimentação.

O espanto relativo ao que está a acontecer, um pouco por toda a cidade, soma-se ao agravo já sentido por muitos, nos últimos meses, pela forma amiúde atabalhoada como tem sido levada a cabo a operação de substituição e colocação de abrigos de paragens de autocarro e mupis em Lisboa. Apesar das garantias dadas, no início do ano, pela câmara municipal, de que as intervenções iniciadas no Verão passado iriam passar a ser realizadas com mais cuidado, corrigindo os erros entretanto cometidos, continuam a acumular-se queixas relativas à maneira como os trabalhos têm sido conduzidos. Agora, focadas em duas vítimas: as árvores e a calçada da capital.