Princesa Ana está a recuperar bem mas continua internada, informou o marido

A princesa Ana está a recuperar “bem” no hospital, informou o marido, Tim Laurence, nesta terça-feira, ao sair da visita ao hospital. A irmã mais nova de Carlos III está internada na sequência de ter sofrido um ferimento na cabeça que se pensa ter sido causado por um cavalo.

Ana, de 73 anos, a única filha de Isabel II, sofreu ferimentos ligeiros e um traumatismo durante o acidente de domingo na propriedade de Gatcombe Park, onde vive, e foi levada para o hospital nas proximidades de Bristol.

“Ela está a recuperar bem, obrigado”, disse o marido Tim Laurence a quem o aguardava no exterior do hospital, depois de uma visita à princesa. E deixou um agradecimento a quem tem ajudado na recuperação de Ana: “Estamos ambos profundamente gratos à equipa médica e ao pessoal do hospital pelos cuidados especializados — e aos serviços de emergência que foram todos tão maravilhosos no local do acidente.”

Tim Laurence também não esquece o carinho dos britânicos para com a princesa, que é um dos membros mais acarinhados dos Windsor. “Estamos profundamente tocados por todas as mensagens amáveis que recebemos de tantas pessoas de perto e de longe. Isso significa muito”, declarou ainda.

O Palácio de Buckingham justificou que a princesa Ana tinha sido mantida no hospital como medida de precaução, mas espera-se que recupere totalmente. A mesma fonte real detalhou que os ferimentos sofridos eram consistentes com o impacto da cabeça ou das patas de um cavalo.

Espera-se que a princesa Ana regresse a casa nos próximos dias. Todavia, a agenda real da irmã do rei foi adiada e Ana não viajará para o Canadá, como estava previsto acontecer no final da semana. Também não participa no banquete de Estado que Carlos III organiza para o imperador japonês Naruhito no serão desta terça-feira.

A princesa Ana é um dos membros mais populares da família real, de acordo com as sondagens, e é regularmente considerada como sendo a mais trabalhadora de todos os Windsor. Durante os primeiros quatro meses do ano, com Carlos III e Kate Middleton a serem tratados para um cancro, foi ela a assumir um terço de todos os compromissos reais.

Tal como a mãe, Isabel II, é conhecida a paixão de Ana por cavalos e a princesa real ganhou uma medalha de ouro no Campeonato Europeu de Equitação de 1971, tendo competido nos Jogos Olímpicos de Montreal de 1976 como membro da equipa equestre britânica ─ tornou-se assim a primeira atleta olímpica real.