Jeremy Renner “não tem energia” para aceitar papéis desafiantes depois do acidente

Jeremy Renner confessou que “não tem a energia” necessária para abraçar novos personagens desafiantes, enquanto não recuperar totalmente do acidente quase fatal com uma máquina de limpar neve. “Tenho tanto combustível para pôr nesta realidade, neste corpo, em todas estas coisas. Não posso simplesmente ir brincar ao faz-de-conta agora”, desabafou no podcast Smartless, nesta segunda-feira.

Não que o actor de 53 anos queira deixar de trabalhar, até porque não demorou a regressar às filmagens, mas não pode aceitar qualquer papel. “Porque é preciso muito tempo para estar aqui todos os dias, só para poder ter um pensamento positivo, para poder progredir, para poder continuar sempre a crescer”, explicou.

Depois do acidente de 2023, confessa que estava “aterrorizado” com a ideia de voltar ao estúdio de Mayor of Kingstown (transmitido em Portugal no SkyShowtime). “Porque tenho de fazer ficção? Ainda estou a tentar viver na realidade, estou a tentar viver. Por isso, foi difícil para mim ultrapassar essa linha. Foi um grande passo. Foi muito, muito desafiante para mim, mentalmente, ultrapassar esse obstáculo.”

Regressou ao trabalho em Janeiro deste ano e só conseguiu fazê-lo porque já estava familiarizado com o personagem, Mike McLuskyl. “Mas se fosse um papel muito difícil, não o teria aceitado. Não no sentido de ser desafiante — porque a série é desafiante, mas se tivesse de fazer de [Jeffrey] Dahmer ou algo do género, algo tão distante de mim”, compara, confidenciando que ainda tem dificuldade por vezes, mas tenta levar essas limitações “demasiado a sério”.

Neste ano, está também previsto o regresso de Renner ao cinema com Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (ainda sem título em português), que será protagonizado por Daniel Craig, enquanto dective Benoit Blanc, e conta com Glenn Close, Josh O’Connor ou Andrew Scott no elenco. Desconhece-se que papel representará Jeremy Renner, conhecido por ser o Gavião Arqueiro da saga Vingadores da Marvel.

Jeremy Renner foi atropelado por uma máquina de limpar neve em casa em Reno, no Nevada, a 1 de Janeiro de 2023, enquanto tentava impedir que o tractor encravado atropelasse o seu sobrinho. A lista de lesões foi longa: “Oito costelas partidas em 14 sítios, o joelho direito, o tornozelo direito, a tíbia da perna esquerda, o tornozelo esquerdo, a clavícula direita, o ombro direito, a mandíbula e a órbita do olho.”

Esteve em coma e, depois de ter sido submetido a várias cirurgias, tem estado a recuperar do acidente. “Ainda tenho muito para lutar e a recuperação é uma estrada longa na minha cabeça e corpo”, declarou em Janeiro deste ano, quando se assinalou um ano desde o acidente.