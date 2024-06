Jane Fonda, Prince e David Beckham entre as novas estrelas do Passeio da Fama para 2025

Ainda não há data para as cerimónias das 36 estrelas que passam a figurar no icónico passeio de Hollywood a partir do próximo ano.

O Passeio da Fama vai ter mais 36 estrelas para se juntarem às mais de 2700 que lá estão, anunciou a Câmara de Comércio de Hollywood em conferência de imprensa, nesta segunda-feira. Entre os nomes sonantes que serão distinguidos em 2025 estão Jane Fonda, Jessica Chastain, Prince, Keith Urban ou David Beckham. Desconhece-se quando terão lugar as cerimónias.

As personalidades distinguidas são de várias áreas, com o cinema a reunir o maior número de nomeados. Além das actrizes Jane Fonda, Lisa Lu e Jessica Chastain, destacam-se ainda os actores Colin Farrell e Bill Duke ou o cineasta John Carpenter.

Na categoria de televisão, vão ser distinguidas personalidades como Fran Drescher, Lauren Graham, Courtney B. Vance, Molly Shannon ou Trey Parker e Matt Stone, criadores de South Park. Na música, além de Prince, as estrelas vão, entre outros, para os Green Day ou os Depeche Mode.

Qualquer pessoa pode ser indicada para receber uma mítica estrela no Passeio da Fama: basta que as celebridades em questão aceitem a nomeação da Câmara de Comércio de Hollywood, explica a organização no site oficial. Mas sugerir um nome tem um custo de 250 dólares (cerca de 230 euros), assegurado por quem faz esse pedido. Mais: caso essa personalidade receba uma estrela é preciso pagar 75 mil dólares (mais de 69 mil euros).

Normalmente, não são os nomeados a arcar com esse custo, mas os estúdios de gravação ou as plataformas de streaming. “Esse dinheiro geralmente vai para um fundo, para reparar e melhorar as estrelas e pagar o custo da cerimónia”, explicava a vice-presidente da Câmara de Comércio de Hollywood, Ana Martínez, ao El País.

Resolvida a burocracia, cabe também à organização marcar a data da cerimónia — pode acontecer até dois anos depois da nomeação. A próxima estrela a figurar no Passeio da Famas, nesta quinta-feira, 27 de Junho, será da cantora Jenni Rivera, que morreu em 2012, num acidente de avião no Norte do México.

Em 2024, o Passeio da Fama recebeu as estrelas dos actores Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Zac Efron e Macaulay Culkin, além dos músicos Lenny Kravitz e Lang Lan.