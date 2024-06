Carlos III dá as boas-vindas ao imperador japonês para visita de Estado

A visita de Estado do imperador Naruhito e da imperatriz Masako do Japão acontece durante os próximos três dias e inclui um banquete de Estado.

Carlos III e Camila deram as boas-vindas ao imperador Naruhito do Japão e à imperatriz Masako em Londres, nesta terça-feira. A recepção formal marcou o início de uma visita de Estado de três dias que inclui um desfile militar e um banquete de Estado, além de várias visitas na capital britânica.

A manhã começou com a recepção do príncipe William no hotel onde o imperador de 64 anos e a imperatriz vão ficar hospedados. “Foi uma honra receber o imperador Naruhito e a imperatriz Masako do Japão no Reino Unido nesta manhã”, escreveu o Palácio de Kensington, na legenda de uma fotografia de William ao lado dos imperadores. Kate Middleton não acompanhou o marido, já que continua ausente dos compromissos reais, enquanto é tratada para um cancro.

Quase como um guia de viagem, foi o príncipe de Gales, a usar uma gravata vermelha (uma das cores da bandeira japonesa), que levou os imperadores para a cerimónia de boas-vindas na Horse Guards Parade, em Whitehall. Carlos e Camila aguardavam, vestidos com pompa e circunstância, com o rei a usar fraque e cartola e a rainha um vestido branco Anna Valentine, acompanhado de um chapéu Philip Treacy.

Foto Príncipe William com os imperadores japoneses Jordan Pettitt/Pool via REUTERS

Os dois chefes de Estado passaram a revista às tropas, enquanto as filas de soldados, com os seus tradicionais uniformes vermelhos e chapéus pretos de pele de urso, se tentavam manter em posição, apesar do calor de Verão. Aliás, nas redes sociais, há vários vídeos a circular de soldados a desfalecer com o calor.

Depois, Carlos III e Naruhito do Japão seguiram juntos pelo The Mall, decorado com bandeiras japonesas e britânicas, até ao Palácio de Buckingham num coche aberto, enquanto acenavam à multidão.

Camila e Masako, a usar também um vestido branco de renda, seguiam logo atrás, com a imperatriz a usar máscara de protecção facial, o que terá causado estranheza. Pouco depois, o Palácio de Buckingham fez saber que a imperatriz japonesa é alérgica ao pelo de cavalo, o que explica o uso de máscara.

Foto Camila e Masako REUTERS/Isabel Infantes/Pool

A viagem do imperador tem como objectivo celebrar e aprofundar os laços militares, culturais e científicos entre os dois países e foi adiada de 2020 devido à pandemia.

A visita acontece no período que antecede as eleições britânicas de 4 de Julho, o que significa que faltarão alguns dos elementos políticos habituais. Não haverá reunião em Downing Street entre o imperador e Rishi Sunak, embora primeiro-ministro e o líder da oposição Kier Starmer participem no banquete no Palácio de Buckingham nesta terça-feira.

E, apesar da aparente normalidade da recepção aos imperadores, este é também um momento difícil para a monarquia britânica, depois de Carlos, de 75 anos, ter sido diagnosticado com cancro no início do ano, tal como a nora, Kate Middleton, que ainda não regressou ao trabalho.

Mais: neste domingo, a princesa Ana sofreu um traumatismo craniano, na sequência de um incidente que terá envolvido um cavalo. Embora se espere que recupere totalmente, a irmã de Carlos III não participa no banquete de Estado, ao contrário do que estava planeado.

O imperador Naruhito esteve em Londres, em Setembro de 2022, para assistir ao funeral de Isabel II e é conhecida a sua proximidade à Grã-Bretanha, já que estudou na Universidade de Oxford, no início dos anos 1980, tal como a imperatriz Masako.

Por ocasião dessa visita de 2022, Naruhito falou da gentileza que a realeza britânica lhe demonstrou, incluindo uma visita ao Castelo de Balmoral, na Escócia, onde Carlos o levou a pesca.

Os dois terão tempo para falar dessas recordações ao longo dos próximos três dias. O programa desta tarde inclui, ainda, uma visita à colecção real para ver os objectos relacionados com o Japão, antes de uma visita guiada à Abadia de Westminster.