Advogado que libertou Britney Spears da tutela deixa de a representar

Mathew Rosengart vai deixar de representar Britney Spears. O advogado, que ajudou a libertar a cantora da tutela imposta pelo pai, Jamie Spears, anunciou que já não trabalhará doravante com a artista, uma vez que o caso está oficialmente encerrado. Agora, diz em declarações à The Hollywood Reporter, é tempo de se dedicar a novos clientes.

“Senti-me honrado por trabalhar com a Britney, que é e será sempre um ícone, e, mais especificamente, por ter ajudado a restaurar os direitos fundamentais e as liberdades civis que lhe foram retirados, o que sempre foi o nosso objectivo”, declarou o advogado, em comunicado de imprensa.

A decisão, explica, deve-se ao facto de já não haver qualquer processo pendente em tribunal no caso da tutela que envolvia Britney Spears e o pai, Jamie Spears. Em Abril deste ano, as duas partes chegaram a acordo para o pagamento das custas legais da batalha. “Embora a tutela tenha sido encerrada em Novembro de 2021, o desejo de liberdade está agora verdadeiramente completo. Como Britney desejava, a liberdade agora inclui que não precisará mais comparecer em tribunal ou ver-se envolvida em processos judiciais neste assunto”, informou então o advogado.

Não foram divulgados os termos do acordo, depois de Britney Spears ter vencido processo para pôr fim à tutela há quase três anos e não se cansa de agradecer a Mathew Rosengart pelo apoio. “Este homem deu uma reviravolta na minha vida... Tantos projectos excitantes pela frente. Combinámos acidentalmente um almoço. Obrigada por ser tão gentil e respeitoso comigo sempre”, escreveu a cantora de Toxic, em Fevereiro de 2022, no Instagram, num agradecimento público ao advogado.

Numa reflexão sobre os três anos de trabalho em conjunto, Rosengart não quer ficar com os louros do trabalho, que foi alavancado com o crescimento movimento #FreeBritney, criado pelos fãs da cantora. “Como sempre disse, o mérito é da Britney”, sublinhou à The Hollywood Reporter.

Além da custódia em tribunal, Mathew Rosengart também ajudou Britney com o lançamento do livro de memórias, A Mulher que Há em Mim, lançado em 2023, e que bateu recordes de vendas. Foi também o advogado a tratar do acordo pré-nupcial e do divórcio de Sam Asghari, com quem Spears se casou em Junho 2022 e se divorciou um ano depois.

Agora, Rosengart vai dedicar-se a outros clientes e a lista inclui nomes como Steven Spielberg, Michael Mann, Sean Penn ou Casey Affleck. Britney Spears, conhecida pelas publicações peculiares no Instagram, ainda não reagiu à decisão do advogado.