Vagos Sensation Gourmet está de regresso à Vagueira. E em dose dupla

Este ano, o Vagos Sensation Gourmet aposta numa “receita duplicada”. São dois fins-de-semana (28, 29 e 30 de Junho e 5, 6 e 7 de Julho) de programação intensa, na praia da Vagueira, em Vagos, tendo como mote a gastronomia. Entre estrelas Michelin e nomes emergentes, o evento mobilizará um total de 55 chefs, sendo “o único festival em Portugal” com um número desta dimensão, destacou o chef Tony Martins, da organização, na sessão de apresentação do programa. Além dos showcookings, palestras e debates, está também garantida uma boa dose de animação musical.

Esta que é já a 9.ª edição do Vagos Sensation Gourmet é dedicada ao tema das artes – “Expressa-te” é o mote do evento –, associando-se à programação da Aveiro 2024, Capital Portuguesa da Cultura. “Há um número maior de chefs locais, com o objectivo de reforçarmos as nossas raízes, e também chefs com uma expressão cultural muito forte”, realçou, ainda, Tony Martins, a propósito do festival que junta nomes como Telma Shiraishi (fundadora do Aizomê, de São Paulo, no Brasil) e Victor Gutiérrez (do Taller Arzuaga, de Salamanca, Espanha). Michel van der Kroft (‘t Nonnetje, Países Baixos), Diogo Rocha (Mesa de Lemos, Viseu), Ricardo Costa (The Yeatman, Porto) e António Loureiro (A Cozinha, Guimarães) são alguns dos chefs detentores de estrelas Michelin que irão passar pela praia da Vagueira nos próximos dois fins-de-semana.

O festival que volta a colocar lado a lado peixeiras, pescadores, chefs, cozinheiros e sommeliers, continua a fazer do Espaço Museológico da Arte Xávega o cenário de eleição para “os workshops mais intimistas”, vincou Tony Martins – é lá que irão decorrer, por exemplo, as experiências gastronómicas de homenagem ao chef Joe Best, falecido em 2021, e que era presença assídua no festival. Ao lado, no Largo Parracho Branco, a organização promete apresentar “uma praça animada”, frisou, por seu turno, Ana Pedro Silva, outra das mentoras do Vagos Sensation Gourmet.

O evento tem entrada gratuita, mas para as provas e participações nos workshops é necessário adquirir um kit (garfo e copo). “Este ano, vamos ter um kit por fim-de-semana, no valor de 7,5 euros. É válido para sexta, sábado e domingo”, enquadrou Ana Pedro Silva. À semelhança do que vem sendo hábito, o recinto voltará a estar equipado com grelhadores comunitários, permitindo que os visitantes comprem peixe no mercado ou carne no stand da Marinhoa e façam a degustação no local.

O arranque acontece esta sexta-feira, pelas 18h00, com um chef da região. Duarte Eira, transmontano há vários anos radicado em Aveiro, protagoniza o primeiro momento gastronómico da edição deste ano, seguido de outro nome local: Bárbara Pereira, da Pastelaria Junes, de Ílhavo. O primeiro fim-de-semana reserva ainda apresentações de Rita Magro, recentemente distinguida com o prémio de “Jovem Chef” pelo Guia Michelin (sábado, às 14h00), Diogo Novais Pereira, Chefe Cozinheiro do Ano 2024 (domingo, 19h00), para além de Chakall (sábado, às 20h00) e Diogo Rocha (domingo, às 16h30), entre outros.