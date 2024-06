Transavia lança nova rota entre Porto e Bordéus

A Transavia vai lançar uma nova rota entre o Porto e Bordéus no próximo Inverno, anunciou esta terça-feira a companhia área de baixo custo do grupo Air France-KLM.

A nova ligação entre as duas cidades classificadas como Património Mundial da UNESCO e mundialmente conhecidas “pelos seus vinhos” começa a ser operada a 13 de Dezembro, com uma frequência de “até dois voos por semana”, às segundas e sextas, e tarifas com preços a partir de 34 euros, apenas ida. O valor anunciado inclui "todas as taxas", "excepto bagagem de porão", sublinha a empresa.

A ligação ao Porto é uma das seis novas rotas que a Transavia vai operar de/para o aeroporto da cidade francesa, conhecida pelos edifícios imponentes, como a catedral, o Grande Teatro, a “Estátua da Liberdade” ou o Monumento de Girondins, além das mansões dos séculos XVIII e XIX, e a região vitivinícola, com as suas “famosas castas e adegas”.

“Estamos muito orgulhosos por anunciar uma nova rota de/para Portugal, um dos nossos mercados mais estimados e estratégicos”, afirma Nicolas Hénin, director comercial da Transavia France, em comunicado, sublinhado a partilha da “mesma cultura da gastronomia e do vinho” pelas duas cidades. “Estamos muito satisfeitos por poder oferecer aos nossos clientes a oportunidade de descobrirem uma nova cidade em França e continuarmos a expandir a nossa rede a partir do Porto.”

Os voos já estão disponíveis para reserva no site da companhia aérea.