Lufthansa sobe preços até 72 euros “devido aos requisitos ambientais”

A Lufthansa vai subir os preços dos bilhetes em todos os voos da companhia aérea alemã que partem de países da União Europeia, Reino Unido, Noruega e Suíça, ao introduzir uma nova sobretaxa “devido aos requisitos ambientais”.

O valor da Sobretaxa de Custos Ambientais depende da rota e da tarifa de cada voo, podendo variar entre 1 e 72 euros, e começa a ser aplicada “a todos os bilhetes emitidos a partir de 26 de Junho” com datas de voo “a partir de 1 de Janeiro de 2025”, anuncia a transportadora aérea em comunicado.

Segundo a empresa, a sobretaxa “destina-se a cobrir parte dos custos adicionais em constante crescimento devido a requisitos ambientais regulamentares”, que incluem a quota obrigatória inicial de 2% de Combustível de Aviação Sustentável (SAF na sigla em inglês), fabricado a partir de materiais de base biológica e considerado crucial para tornar os voos mais sustentáveis, imposta a todos os voos que partam de países da União Europeia a partir de 1 de Janeiro de 2025 (com percentagens sucessivamente maiores, até ao mínimo de 70% em 2050).

Em comunicado, a companhia aérea refere ainda os “ajustes ao Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia (UE ETS), assim como outros custos ambientais regulamentares, como o Esquema de Compensação e Redução de Carbono para a Aviação Internacional (CORSIA)”.

O grupo Lufthansa, que integra ainda as companhias aéreas Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, Germanwing, Eurowings, Brussels Airlines e SunExpress, argumenta que “não poderá suportar sozinho os custos adicionais sucessivamente crescentes resultantes dos requisitos regulamentares nos próximos anos”, passando parte destes a serem cobertos pela nova sobretaxa a partir de 2025.

O anúncio da Lufthansa, a segunda maior companhia aérea da Europa em termos de número de passageiros, surge um ano e meio depois de o grupo Air France KLM ter introduzido uma sobretaxa semelhante em alguns dos seus voos, subindo os preços entre 1,50 e 12 euros.

No final de Abril, o grupo Lufthansa reportou um prejuízo de 734 milhões de euros no primeiro trimestre, face aos resultados negativos de 467 milhões no mesmo período de 2023. Em comunicado, o grupo informou que as receitas cresceram 5% para 7.392 milhões de euros, dos quais 5.562 milhões corresponderam às suas companhias aéreas de passageiros, o que representa um aumento de 7% face ao ano anterior.

No entanto, o desempenho das companhias aéreas caiu 2,5%, em parte devido à incerteza dos clientes devido a greves e à falta de reservas de última hora a preços elevados. À excepção da Swiss, todas registaram perdas operacionais até Março, face ao mesmo período do ano anterior, sobretudo a Lufthansa, com um resultado antes de juros e impostos (Ebit) de 640 milhões negativos, o que levou a empresa a iniciar medidas para fortalecer a sua subsidiária no curto prazo, como redução de custos, paragem de novos projectos e avaliação da necessidade de pessoal adicional nas áreas administrativas.