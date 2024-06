O ano começou com um défice, mas um excedente no final ainda é possível

Depois de acabar o ano passado com um excedente de 1,2%, Portugal começou este ano com um défice orçamental no primeiro trimestre. No entanto, o montante relativamente pequeno do desequilíbrio agora anunciado não confirma as perspectivas mais pessimistas de uma derrapagem acentuada nas contas públicas e mantém a hipótese, de acordo com os economistas contactados pelo PÚBLICO, de na totalidade deste ano o país ainda conseguir repetir um excedente, mesmo que menor do que o de 2023.

