Os matusaléns do Europeu e outras tendências

Estamos praticamente no final da fase de grupos do Euro 2024 e há coisas que não mudam desde o primeiro dia. Continuamos a ter mais autogolos do que penáltis, continuamos a ter golos no último minuto o belga Romelu Lukaku continua a liderar destacado a tabela dos avançados com golos anulados e Cristiano Ronaldo tem mais selfies tiradas em campo do que golos marcados.

Outra tendência é: matusaléns, que é o mesmo que dizer, quase todas as selecções têm o seu jogador, ou jogadores, que parecem eternos. É por aqui que vamos no quarto episódio do podcast “O pé direito do Éder”, os eternos, como Modric, Pepe, Ronaldo e Neuer, entre outros, e terminamos com uma pequena antevisão do Portugal-Georgia em Gelsenkirchen desta quarta-feira.

No podcast “O pé direito do Éder” escolhemos as palavra-chave e cruzamos histórias do passado com histórias da actualidade. Às terças e sexta-feiras.

