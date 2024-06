Besiktas anuncia a contratação de Rafa

O avançado, que terminou contrato com o Benfica, deverá assinar com o clube da Turquia até 2027 e receber 23 milhões de euros entre prémios e salários.

O Besiktas anunciou na tarde desta terça-feira a contratação de Rafa. O avançado, que terminou contrato com o Benfica, será um jogador livre a partir de 30 de Junho e esteve em negociações com clubes da Arábia Saudita, mas acabou por fechar acordo com o clube de Istambul.

Nas suas redes sociais, o Besiktas publicou uma fotografia do jogador português, de 31 anos, com um vice-presidente do clube turco, que esteve em Portugal para acertar os últimos pormenores para a contratação do atleta.

Apesar de os valores do negócio não terem sido revelados, a imprensa turca adianta que Rafa assinará um contrato válido por três anos com o Besiktas, recebendo em troca um valor total de 23 milhões de euros: oito milhões de prémio de assinatura, acrescidos de cinco milhões por cada uma das três épocas do contrato.