A Sérvia prolongou a banalidade e vai para casa no Euro 2024

Esta é sempre uma selecção que faz arregalar os olhos, pelos nomes que tem, mas que depois nada faz, parecendo mais um grupo de amigos do que uma equipa de futebol. A Dinamarca segue em frente.

Caos defensivo, estratégia desadequada aos jogadores, pouca capacidade de criar lances de perigo, futebol rudimentar e desnorte emocional. Foi disto que se fez o percurso da Sérvia no Euro 2024, que terminou nesta terça-feira com a eliminação na prova, depois do empate (0-0) frente à Dinamarca.

Já os dinamarqueses sabiam que o empate lhes valeria o bilhete para os oitavos-de-final, mesmo que como um dos melhores terceiros classificados, e jogaram com isso nesta partida, numa segunda parte de menor fulgor ofensivo.

Em Munique, a primeira parte foi globalmente aborrecida, com a Sérvia a fechar-se num 5x4x1 muito compacto e com um médio a mais do que o habitual – neste jogo, não estiveram Vlahovic, Tadic e Milinkovic-Savic.

A ideia permitiu ter referências de marcação mais fáceis de identificar, mas também levou a partida para um jogo de pares. A Dinamarca foi mais sagaz a identificar isso e a partir da meia hora fez recuar um médio.

Esse médio, junto aos três centrais, atraía a pressão de um médio sérvio e isso abria espaço dentro do bloco adversário. Foi aí que começaram a entrar bolas entre linhas.

Aos 39’, essa opção deu frutos: um médio pediu mais baixo, a bola vertical entrou entre linhas e foi criado desequilíbrio para remate de Wind por cima, em boa posição.

Ninguém diria, pela postura da Sérvia, que se tratava de uma equipa a precisar de vencer.

Na segunda parte a equipa balcânica chegou-se à frente, com uma pressão bastante mais alta e com mais jogo directo à procura de ataque à profundidade ou de segundas bolas. E tiveram um golo anulado por fora-de-jogo num lance desse tipo.

O futebol sérvio era algo rudimentar, como tem sido sempre neste Europeu, e a dada altura já tinham os “tanques” todos na frente, à espera do “chuveirinho”. O problema é que nem nessa “arte” a equipa sérvia era competente.

Foram quase nulos os lances de perigo e tudo acabou como começou.