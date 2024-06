Obra de Paula Rego é vendida por 2,1 milhões de euros

Em 1996, Paula Rego (1935-2022) realizou uma série de pinturas para uma mostra da Galeria Marlborough, em Nova Iorque, que durante décadas representou a artista portuguesa. Uma dessas obras, Meadow, foi vendida logo na altura e de novo cinco anos depois, não tendo feito parte de qualquer exposição posterior. Estava há 22 anos nas mãos de uma colecção privada italiana, pelo que não era das obras mais discutidas e faladas da artista.

Ao final da tarde desta terça-feira, Meadow foi pela primeira vez a leilão na Sotheby's, em Londres. Estava avaliada entre dois e três milhões de libras (à volta de 2,4-3,4 milhões de euros) e especulava-se, como noticiaram jornais como o The Guardian ou o Expresso, que podia bater o recorde de preço da pintora, sensivelmente 3,5 milhões de euros, estabelecido em Outubro do ano passado com uma obra da série Avestruzes Bailarinas do filme Fantasia de Walt Disney. Tal não se confirmou: Meadow foi vendida por 1,8 milhões de libras, à volta de 2,1 milhões de euros.

Foto Meadow, de Paula Rego. Pintura de 170 cm x 149,7 cm representa uma figura feminina baseada em Lila Nunes, a assistente e modelo de Rego cortesia sotheby's

A obra de Paula Rego, que tem vindo a ser cada vez mais valorizada, mereceu uma retrospectiva da artista, ainda em vida, na Tate Britain, em 2021. Já este ano, uma exposição no Kunstmuseum Basel dará a mostrar pela primeira vez a obra da artista portuguesa na Suíça. Ambas foram mencionadas durante o leilão, antes de a obra ser descrita como "magnífica", "uma obra-prima" e "uma imagem maravilhosa".

Meadow, de 170 cm x 149,7 cm, representa uma figura feminina baseada em Lila Nunes, a assistente e modelo de Rego, em alturas diferentes, à volta de uma figura masculina sentada de costas e em tronco nu. Era a 24.ª de 55 obras previstas neste leilão da Sotheby's e foi vendida entre um Degas de 200 mil libras (236 mil euros) e um Picasso de 10,7 milhões de libras (12,8 milhões de euros). A peça mais valiosa do leilão foi Portrait of the Artist as a Young Derelict, de Jean-Michel Basquiat, de 1982, que chegou às 16 milhões de libras, quase 19 milhões de euros. O leilão, Modern & Contemporary Evening Sale, incluía também peças de Agnes Martin, CyTwombly, Lucio Fontana, Alberto Giacometti, Elizabeth Peyton, Van Gogh, Alighiero Boetti, Lucio Fontana, Paul Klee, Renoir, Gino Severini ou Georg Baselitz.