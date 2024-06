José Forjaz (1936-2024): pensar como arquitecto, actuar como cidadão

José Forjaz, nascido em Coimbra, foi uma das figuras-chave da arquitectura, da política e do ensino em Moçambique, nas décadas finais do período colonial, no surgimento do país independente e até ao nosso tempo. Para a história e para a vida, Forjaz significou uma convergência sem paralelo entre a arquitectura moderna que ajudou a erguer em Moçambique, para onde emigrou em 1952, a intensa actividade política no pós-independência, e a afirmação como arquitecto capaz de cruzar aspectos tradicionais com a sensibilidade moderna, a “sustentabilidade”, na prática, antes de ser uma celebridade.

