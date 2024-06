Grand Tour, de Miguel Gomes, chega a 19 de Setembro às salas portuguesas

Grand Tour, de Miguel Gomes, o primeiro filme português, em 18 anos, a entrar em competição no Festival de Cannes, valendo ao seu autor o prémio de melhor realizador na edição 2024, vai chegar às salas portuguesas a 19 de Setembro, "marcando a rentrée cinematográfica", comunica à imprensa a produtora do filme, Uma Pedra no Sapato.

Foto

Diz mais esse comunicado: que os direitos de exibição em sala "já foram vendidos para 65 países", tendo Grand Tour "estreia assegurada em praticamente todos os territórios europeus e na maior parte dos países da Eurásia, da América do Norte e América Latina, em várias nações da Ásia e na Oceania".

Foto Crista Alfaiate, a Molly de Grand Tour

Com Gonçalo Waddington e Crista Alfaiate nos principais papéis, Grand Tour passa-se no continente asiático do início do século XX, território que é calcorreado por dois noivos, Edward, um funcionário público do Império Britânico, e Molly. Ela vai atrás dele, que foge dela ou do horizonte de conjugalidade com que ela o ameaça.

Rodado em estúdio em Roma, Itália, em película e a preto e branco, essas imagens dialogam com material de um arquivo de viagem armazenado pela equipa de argumentistas, Gomes, Telmo Churro, Mariana Ricardo e Maureen Fazendeiro, que, com uma pequena equipa de imagem e som, fizeram o seu próprio périplo pela Ásia contemporânea – Myanmar (antiga Birmânia), Vietname, Tailândia, Filipinas, Singapura, Japão e China.

Grand Tour é o filme de abertura, hoje, do Festival de Cinema de Marselha, no sul de França. A sessão deste dia 25 de Junho contará com a presença da actriz Crista Alfaite, revelou a organização do festival.