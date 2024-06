Portucale: Uma história triste do Portugal contemporâneo

O Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), por acórdão datado de 6 de Junho de 2024, decidiu declarar a “nulidade de três deliberações da Câmara Municipal de Benavente de 18 de Maio de 1992, de 6 de Dezembro de 1993 e de 21 de Outubro de 1996” que aprovaram um loteamento turístico a instalar na Herdade da Vargem Fresca. Mais de 20 anos depois, tribunal conclui que projecto turístico da Portucale era ilegal. A empresa que pertencia ao Grupo Espírito Santo saiu de cena para no seu lugar surgir um resort de luxo para idosos, mesmo ao lado do futuro aeroporto de Lisboa. Neste P24 ouvimos o antigo ministro da Agricultura Fernando Gomes da Silva.

